Vergonzoso: el mensaje que una mujer le mandó a la mamá de un nene autista

Fotos Mariano tiene seis años.

Una angustiada mamá compartió en las redes sociales capturas de los mensajes que recibió por parte de otra mujer, que le pedía que cambie de colegio a su hijo autista porque no le agradaba la idea de que esté cerca de su hija.

El vergonzoso y polémico hecho tuvo lugar tuvo lugar en la provincia de San Juan y tiene como protagonista principal a Mariano, de 6 años, que a pesar de su autismo verbal y discapacidad cognitiva motora del 85%, concurre a un colegio privado.

Gina, compartió en su Facebook la imagen del Whatsapp que recibió en el que le dijeron: "Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas".

Luego, continuó: "¿Por qué no lo mandas a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Porque acá lo único que hace es atrasar a los niños sanos. Además no me gusta que esté en contacto con mi hija.

Sin dudar, la joven madre realizó una captura y sin agregar más, la compartió en las redes. Luego, fue bloqueada del Whatsapp, por lo cual no sabe quién le mandó el mensaje.

Finalmente, dijo que no piensa en cambiar de escuela a Mariano y que los docentes siempre se portaron muy bien con él.