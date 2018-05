Hoy 17:27 -

Una obra de arte directo al museo,

NO hay palabras, no hay adjetivos. No hay nada más que decir: QUÉ MALDITO GOLAZO acabas de hacer, Gareth Bale.



El gol del año.#UCLfinal #ChampionsLeagueFinal #HalaMadrid pic.twitter.com/dmxs2eGPrA