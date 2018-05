CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Mayo 2018

27/05/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. AGENTES DEL DESORDEN

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. AGENTES DEL DESORDEN (CONTINÚA)

21.00 POR EL MUNDO

22.30 OPINIÓN DEPORTIVA

23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS FAMOSOS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 TRIBUNA CALIENTE

16.00 COMBATE

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 SÍ SOLO SÍ

18.00 URBANAMENTE

19.00 LA ERA DE LA IMAGEN

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS





CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 MÚSICA INTERIOR

19.00 EN VIAJE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 POLIFONIA

21.00 VIVA LA MUSICA

21.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN

23.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO vs. CENTRAL CBA.





CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.36 GAME OF THRONES 04 EPS 09

01.41 EL INFILTRADO

03.53 EL NOVATO

06.23 LAS TORTUGAS NINJA

08.02 TRON. EL LEGADO

10.28 INVICTUS

13.03 MARTE NECESITA MAMÁS

14.42 PADDINGTON

16.30 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX

PAN

16.57 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

19.27 INVICTUS

22.00 SOY EL NÚMERO CUATRO

TNT

03.39 POSEIDÓN

06.15 REYES DE LAS OLAS

07.44 LOS INCREÍBLES

09.48 WALL-E

11.28 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

14.25 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

17.18 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

19.37 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

00.04 300

TCM

01.42 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

04.14 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

06.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.46 LA NIÑERA

08.11 LA NIÑERA

08.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.26 LA NIÑERA

09.51 LA NIÑERA

10.16 TRIPLE IDENTIDAD

12.14 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

14.54 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II

16.26 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

18.07 HECHIZO DEL TIEMPO

19.59 SHANGHAI KID

22.00 RÍO MÍSTICO

SPACE

00.08 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

01.51 ANNABELLE

03.35 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3

05.06 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

07.32 BATMAN & ROBIN

10.00 LUCHA LIBRE AAA

11.31 MEDIO MUERTO

13.30 CONSTANTINE

15.55 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

18.03 BIENVENIDO A LA JUNGLA

19.52 ÁNGELES Y DEMONIOS

22.37 ANNABELLE





A DÓNDE IR

UTOPÍA

(INDEPENDENCIA Nº 221)

EL JUEVES 31, A LAS 21, EL CINECLUB

LA MOVIOLA PROYECTARÁ

EL FILME “LOVING VINCENT”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 18, HECATOMBE.

+ EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL

CÍRCULO”

+ EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO

EL CULO”, CON GRAN ELENCO

ENCABEZADO POR V. LAPLACE.

+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN

FIJO.

+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL

MARTÍN, REGRESA CON EL

HUMOR DEL “OFICIAL GORDILLO”.

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

+ EL 3 DE JUNIO, EL ELENCO DEL

TEATRO MUNICIPAL ESTRENA “EL

ROBO AL TESORO”

+ EL 9 DE JUNIO, EL ELENCO

TEATREANDO ESTRENA “LAS

PRIMAS”, CON MARÍA ROSA

CIANFERONI Y SANDRA

CAMILETTI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA

DE MARCELO TOLEDO”.

+VIERNES 15, A LAS 22,

LISANDRO PAZ PRESENTARÁ

“REVOLUCIONAR”.





CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 30/05 21:30 (Cast) 00:30

(Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 30/05 - 18:30 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 19:45 (Cast) 22:00 (Sub) 22:15

(Sub) 00:30 (Sub) 00:45 (Sub)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY - 14:30 (Cast) 16:00 (Cast)

17:45 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (3D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY 14:45 (Cast) 16:30 (Cast)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40

(Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

HOY - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40

(Cast)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

HOY 22:00 (Sub) 00:45 (Sub)





HÍPER LIBERTAD

ANIMAL APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 20:30 -22:40

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D: 15:25 (SÓLO

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS AP TA 13 AÑOS

C/R

CASTELLANO 2D: 17:10 - 20:40

-23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D: 20:15

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40

-23:10

SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:25