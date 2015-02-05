CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Mayo 2018
23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO.
Por El Liberal
27/05/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. AGENTES DEL DESORDEN
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. AGENTES DEL DESORDEN (CONTINÚA)
21.00 POR EL MUNDO
22.30 OPINIÓN DEPORTIVA
23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS FAMOSOS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 TRIBUNA CALIENTE
16.00 COMBATE
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 SÍ SOLO SÍ
18.00 URBANAMENTE
19.00 LA ERA DE LA IMAGEN
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 MÚSICA INTERIOR
19.00 EN VIAJE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 POLIFONIA
21.00 VIVA LA MUSICA
21.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. ALTE. BROWN
23.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO vs. CENTRAL CBA.
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.36 GAME OF THRONES 04 EPS 09
01.41 EL INFILTRADO
03.53 EL NOVATO
06.23 LAS TORTUGAS NINJA
08.02 TRON. EL LEGADO
10.28 INVICTUS
13.03 MARTE NECESITA MAMÁS
14.42 PADDINGTON
16.30 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX
PAN
16.57 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
19.27 INVICTUS
22.00 SOY EL NÚMERO CUATRO
TNT
03.39 POSEIDÓN
06.15 REYES DE LAS OLAS
07.44 LOS INCREÍBLES
09.48 WALL-E
11.28 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
14.25 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
17.18 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
19.37 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
00.04 300
TCM
01.42 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
04.14 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
06.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.46 LA NIÑERA
08.11 LA NIÑERA
08.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.26 LA NIÑERA
09.51 LA NIÑERA
10.16 TRIPLE IDENTIDAD
12.14 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
14.54 ¿Y DÓNDE ESTA EL PILOTO? II
16.26 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
18.07 HECHIZO DEL TIEMPO
19.59 SHANGHAI KID
22.00 RÍO MÍSTICO
SPACE
00.08 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
01.51 ANNABELLE
03.35 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3
05.06 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
07.32 BATMAN & ROBIN
10.00 LUCHA LIBRE AAA
11.31 MEDIO MUERTO
13.30 CONSTANTINE
15.55 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
18.03 BIENVENIDO A LA JUNGLA
19.52 ÁNGELES Y DEMONIOS
22.37 ANNABELLE
A DÓNDE IR
UTOPÍA
(INDEPENDENCIA Nº 221)
EL JUEVES 31, A LAS 21, EL CINECLUB
LA MOVIOLA PROYECTARÁ
EL FILME “LOVING VINCENT”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 18, HECATOMBE.
+ EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL
CÍRCULO”
+ EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO
EL CULO”, CON GRAN ELENCO
ENCABEZADO POR V. LAPLACE.
+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN
FIJO.
+SÁBADO 23 DE JUNIO, MIGUEL
MARTÍN, REGRESA CON EL
HUMOR DEL “OFICIAL GORDILLO”.
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
+ EL 3 DE JUNIO, EL ELENCO DEL
TEATRO MUNICIPAL ESTRENA “EL
ROBO AL TESORO”
+ EL 9 DE JUNIO, EL ELENCO
TEATREANDO ESTRENA “LAS
PRIMAS”, CON MARÍA ROSA
CIANFERONI Y SANDRA
CAMILETTI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTIN Y SANTA FE)
+VIERNES 1 DE JUNIO, “LA PEÑA
DE MARCELO TOLEDO”.
+VIERNES 15, A LAS 22,
LISANDRO PAZ PRESENTARÁ
“REVOLUCIONAR”.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 30/05 21:30 (Cast) 00:30
(Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR
(2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 30/05 - 18:30 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 19:45 (Cast) 22:00 (Sub) 22:15
(Sub) 00:30 (Sub) 00:45 (Sub)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY - 14:30 (Cast) 16:00 (Cast)
17:45 (Cast)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (3D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY 14:45 (Cast) 16:30 (Cast)
ANIMAL (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40
(Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
HOY - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40
(Cast)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
HOY 22:00 (Sub) 00:45 (Sub)
HÍPER LIBERTAD
ANIMAL APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 20:30 -22:40
LAS TRAVESURAS DE
PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D: 15:25 (SÓLO
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS AP TA 13 AÑOS
C/R
CASTELLANO 2D: 17:10 - 20:40
-23:00
SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO
JUEVES)
CASTELLANO 3D: 20:15
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 18:10 - 20:40
-23:10
SUBTITULADO 2D: 23:10 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:25