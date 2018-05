Grobocopatel instó a resolver desequilibrios macro

27/05/2018 - El empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel afirmó que el sector privado se encuentra con un conjunto de desafíos, pero advirtió que “muchas de las cuestiones a afrontar son imposibles con la inflación, lo cual requiere resolver los desequilibrios macroeconómicos”. “Si hay inflación no se puede presupuestar, generar inversiones, tomar decisiones de ningún tipo, y la gente no sabe cuál es el valor del dinero que cobra o a qué precios va a pagar los productos”, dijo Grobocopatel. Lo expresó durante la presentación de las actividades de la Semana de la Ingeniería, que tendrán lugar del 5 al 7 de junio próximo bajo el lema “La agroindustria en el nuevo milenio”. Según el empresario, “tenemos que integrarnos al mundo, bajar los costos y exportar; hoy sólo exportamos el equivalente al 20% del PBI, frente a 90% de Alemania, mientras México y Brasil exhiben porcentajes mucho más elevados que nosotros”. Acompañado por el titular del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Horacio Cristiani, durante un encuentro con la prensa, Grobocopatel afirmó que “somos un país de 40 millones de habitantes y no podemos vivir para el consumo interno solamente”. Agregó que “hay que mejorar la productividad de la gente, lo cual se relaciona con el tema educativo, pero también con los incentivos, y algunas cosas tienen que ver con leyes laborales”. Grobocopatel consideró, por otra parte, que “un tipo de cambio de $ 25 (por dólar) es mejor que el de $ 20, que era insostenible porque no había acompañado la inflación”. Advirtió en ese sentido que “el problema del tipo de cambio tiene mucho que ver con la inflación, porque si se devalúa (la moneda nacional) y hay inflación, se recorta el tipo de cambio efectivo”.