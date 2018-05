El campo afirma que tiene mucho para aportarle al país

27/05/2018 - Los dirigentes de las principales entidades ruralistas afirman que, a pesar de dificultades como la sequía y las altas tasas de interés, el campo tiene mucho para aportarle al país si se continúa con la política económica trazada por el presidente Mauricio Macri para el sector. Los presidentes de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, y de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se refirieron al impacto que generan las retenciones en la actividad ruralista, y a la potencialidad del sector si se mantiene la actual política implementada por el jefe de Estado a partir de diciembre de 2015, de ir reduciendo esta carga impositiva a las exportaciones de granos. El titular de la SRA, Daniel Pelegrina, sostuvo que le “llamó mucho la atención” el rumor sobre la presunta suspensión gradual de la baja de retenciones a la soja, e indicó que de seguir con el cronograma pautado de reducción de las mismas “el campo está para aportarle mucho al país”. “Fue sorpresivo este rumor, y por la preocupación creciente le hicimos (la Mesa de Enlace) un pedido de reunión al presidente de la Nación, Mauricio Macri, para contarle cómo está el campo, porque nos llamaba mucho la atención desde la perspectiva de que el Presidente se había referido a las retenciones como un mal ejemplo”, explicó Pelegrina en diálogo con una radio porteña. Sin embargo, consideró que “si seguimos por la buena senda que el Presidente eligió, sin retenciones ni restricciones, el campo está para aportarle mucho al país”. Pelegrina remarcó que las retenciones son “un impuesto que es el único sector que lo tiene, encima de lo que paga habitualmente como cualquier sector de la economía. Eso es lo que hay que entender. No es una resignación de impuestos”. Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, aseguró que “el campo está dispuesto a hacer un esfuerzo” para revertir el déficit fiscal que tiene el país y para ayudar al Gobierno en su acercamiento al Fondo Monetario Internacional, pero advirtió que “no será con más impuestos y tasas más altas que aumente la producción”. “La gente del campo siempre está dispuesta a hacer un esfuerzo para ayudar al país, pero también tenemos que saber qué se nos pide desde el Gobierno”, dijo Iannizzotto en declaraciones a la prensa. Sin modificaciones Sobre este tema, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “no está en la agenda” del Gobierno Nacional disponer una modificación en las retenciones de la soja, tras las versiones que indicaban que se avanzaría en ese sentido. En una improvisada conferencia de prensa al término del tedeum celebrado el viernes en la Catedral Metropolitana, con motivo del 25 de mayo, Peña remarcó que “no está en agenda en este momento, no se está evaluando modificar el esquema retenciones”, en referencia en particular a la soja.