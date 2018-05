Inminente jubilación de un trabajador: su impacto emocional

27/05/2018 - En esta semana se jubilaban dos personas en el ámbito de mi trabajo, con diferentes puestos. El primero era un auxiliar en radiología y estaba como desorientado porque se hacía mil preguntas por el solo hecho de pasar a la etapa dorada de la jubilación, en la que en la actualidad la persona que deja su lugar de trabajo sufre muchísimo a nivel emocional el traspaso de esta etapa en su vida, se le notaba no solamente en sus gestos sino también en su forma de hablar (su jubilación era voluntaria), sin embargo mi otro compañero era un psicólogo clínico, el cual me hizo reflexionar. De ambos me despedí dándoles la mano, mirándoles a los ojos y felicitándoles por toda una vida de trabajo. La jubilación de mi colega con un cargo directivo era forzosa. Había extendido por un período de 4 años la voluntaria, con lo cual ya tenía que pasar obligadamente al retiro. Sus ojos transmitían tristeza, vacío y sus palabras eran “hacer algo” para sentirse útil. Por un momento pensé que tarde o temprano me pasará a mí y no sabré cómo me sentiré. El hacer un buen trabajo en las instituciones y mucho más en la salud cuando convives con el malestar, el padeciente, el dolor psíquico y orgánico de un paciente; premia a los trabajadores y los promociona en algún momento (bien de forma horizontal o vertical), procurándoles cargos de responsabilidad, con lo cual podría estar en este último supuesto. QUÉ SUPONE LA JUBILACIÓN Y CÓMO ANTICIPARNOS A ELLA Si bien es cierto que la personalidad va tomando forma y se forja a lo largo de la vida a través de un conjunto de experiencias de socialización y de los roles sociales que va desarrollando la persona en su vida, se puede decir también que esto pasa en la etapa de la jubilación. Por ende, determinadas experiencias vividas evidentemente nos marcarán más que otras. La vida tiene huellas de muchos tamaños y cuál más profunda. Acontecimientos como un divorcio, el vacío que deja una persona tras su marcha, el duelo, en fin… Se ha descubierto que en función de cómo la persona desafíe cada uno de estos eventos tendrá una consecuencia u otra sobre su patrón de personalidad que se va construyendo, el estado de salud en el que se encuentre, su estado neuropsicológico, etc. Sin embargo, la jubilación es uno de los hechos vitales que más afectan a la vida de una persona activa laboralmente, ya que de repente la persona vive una alteración en sus rutinas diarias, organizada, levantándose a una hora y teniendo unos objetivos marcados, a no tener ninguna obligación laboral, ningún horario, excesivo tiempo libre y sin fines establecidos. Además la persona jubilada se verá sometida a un cambio de rol, pasa de ser una persona trabajadora que cumple un papel determinado en la sociedad, que tiene un puesto de trabajo mediante el cual hay una realización y es necesaria para la sociedad, a ocupar un papel como cuidador/a o amo/a de casa. Es por eso que el trabajo es un hecho que define a las personas y la identidad de éstas. La inserción dentro de una profesión o labor y el cómo se desenrolla da forma y repercute en una gran fragmento de nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Gracias a las investigaciones realizadas sobre esta cuestión, se puede decir que pasa por varias fases y no todas las personas que se jubilan pasan necesariamente por todas ellas. El pasar por una fase u otra irá en función de distintos factores, recordemos al auxiliar de radiología o al psicólogo. En este caso presento un modelo de adaptación a la jubilación que consta de 6 fases: prejubilación, jubilación, desencanto, reorientación, estabilidad y finalización. Iremos por partes: 1 Prejubilación o pre-retiro: en esta fase el individuo va tomando conciencia de lo que se avecina y durante cierto tiempo se irá preparando emocionalmente y neuropsicológicamente para tal evento. Es aquí donde se crean unas expectativas que luego se verán realizadas o no. 2 Jubilación: se puede vivir de tres formas distintas, irá en función de la persona:  Luna de miel: se hace todo aquello que se quiso hacer y no se hizo por falta de tiempo. Ejemplo: viajar, aprender, disfrutar, etc.  Actividad continuada: se planificará actividades de ocio como rutina diaria.  Descanso: se reduce el tiempo a cualquier tipo de actividad de ocio o planificada, por consiguiente se irá aburriendo. Debido a la inactividad tendrá carencia de fuentes de refuerzo o gratificantes en su día a día que pueden dar lugar a un estado de ánimo depresivo. 3 Desencanto y depresión: si debido a esas expectativas visionadas anteriormente, éstas no son realizadas o cuesta organizar esta nueva vida, entraremos entonces en esta fase. Es una fase que se percibe como de fantasías irrealizables de la jubilación. 4 Reorientación: esta fase sólo se da en aquellas personas que se han deprimido. Se hará una reordenación sobre la base de lo que ya sabemos a percepciones más realistas. 5 Estabilidad o desarrollo de un estilo de vida rutinario: podemos llegar aquí bien desde la fase principal o desde la fase de reorientación. Organizaremos horarios, se dará vida a una rutina adaptativa y se procurará compaginar actividades gratificantes, las relaciones sociales y las tareas diarias. 6 Finalización. En esta fase las personas mantienen su rol de vida en la que queda anulada y necesitan de otras personas para poder valerse. Normalmente es por problemas de salud y de una forma progresiva. Por tanto debemos de anticiparnos a este gran evento y verlo como un premio a toda la vida de trabajo. Por lo que tenemos que ir por delante del tiempo:  Organizando nuestro horario para que sea lo más productivo.  Planifica el mismo con tareas habituales y distribuyéndolas.  Haciendo una lista de aquellas actividades que siempre has querido hacer y nunca has hecho. Céntrate en dos y ponlas en acción.  Escribe sobre un papel aquellas personas importantes y busca un momento para encontrarte con ellas.  Reserva como mínimo 30 minutos para hacer alguna actividad física, pasear por ejemplo. Hace poco conocí una asociación de personas jubiladas que habían ocupado puestos importantes en diferentes sociedades y ayudaban a jóvenes emprendedores con muchísima ilusión en sus proyectos de trabajo y responsabilidades. Estoy seguro que parte de su ilusión se la contagiaban y los llenaba de vida.