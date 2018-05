Fotos El básquet que divierte y salva vidas

27/05/2018 -

Alejandro Alcaide perdió su pierna derecha en el 2011, tras sufrir un accidente de tránsito y pudo salir adelante. No lo hubiese conseguido sin la ayuda de su familia, pero sobre todo del básquet sobre silla de ruedas, que le cambió la vida. Antes del accidente, era jugador de fútbol. Arquero, para ser más precisos. Inició su carrera en el club Comercio a los 15 años y a los 16 debutó en Primera. Después se dio el lujo de jugar en los clubes más importantes de la provincia: Central Córdoba y Mitre. Y terminó su carrera en Central Argentino. Alejandro cuenta que fue seleccionado para Racing y Argentinos Juniors, pero no llegó a jugar por una lesión en la rodilla que lo obligó a volver a la provincia. También hizo el curso de árbitro de fútbol y logró el título. Dirigió partidos de la Liga Santiagueña, del fútbol amateur y campeonatos en zonas rurales hasta que llegó ese fatídico día del 2011. "Me pidieron dirigir un campeonato a beneficio del papá de un amigo y acepté. Me fui a dirigir en el Ejército Argentino y cuando volví, tuve la desgracia de que me chocaron de atrás, estando parado. Después, por una mala praxis en el hospital me terminaron amputando la pierna", comentó el actual presidente y jugador del Club de Lisiados Antonio Tagliavini. "Pero no me he quedado porque mi familia, mi mujer, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, todavía están conmigo. Me apoyan en todo. Eso es muy valioso. Si la familia no está a tu lado, no sales adelante solo", agregó reconfortado. "Lo otro que me permitió salir adelante es el deporte. Un día estaba muy bajoneado, no quería salir ni a la calle, y he salido porque mi hija me pidió ir a la vereda. Pasó un remís con unos chicos y un par de sillas de rueda. Se paró y volvió. Me preguntaron qué me había pasado y me invitaron al club. Y como siempre he sido deportista, les dije que sí, que quería hacer eso. Me entusiasmé. A los cinco días me vinieron a buscar y me fui. Me cambió la vida. Ahí aprendí que por más que me falte una extremidad, todo sigue. Era volver a empezar, pero con otra expectativa", comentó. En el club, Alejandro se encontró con otros chicos que también tenían problemas y se acercó para escucharlos: "Me enseñaron cosas. Hay uno que nunca me olvido. Esto me dijo: amigo vos tiene la posibilidad de caminar, te pones una prótesis y caminas. Yo he nacido en silla de ruedas y nunca jamás voy a tocar el piso, no sé lo que es caminar. Ellos me ayudaron muchísimo sicológicamente. No hace mucho, jugando un torneo, he visto chicos en mi misma situación que manejaban, que se desenvolvía solo. Me fui a preguntarle a uno y esto me dijo: `todo se puede, todo está en vos`. Ahí he aprendido que todo se puede por más que me falte algo". Alejandro mencionó además a Gustavo Villafañe, que juega en el Mideba Extremadura de España. "Para mí es el mejor jugador del mundo en básquet. Es santafesino, está en la selección y desde el año pasado juega en España. Él ha jugado contra nosotros aquí, cuando era jugador de Cilsa. Es un orgullo para mí haberlo marcado. Él es triple amputado: no tiene las dos piernas ni el brazo izquierdo. Era impresionante verlo jugar. Él es ejemplo de vida para nosotros", comentó. El Club Antonio Tagliavini está jugando en la Segunda División, con mucho esfuerzo para sobrellevar las diferencias con los equipos bonaerenses. "Nuestro problema siempre ha sido la silla de ruedas, porque las nuestras son de hace 7 años y con las que tienen los otros equipos es impresionante la diferencia, explicó. "A pesar de ello, con todas las ganas que le ponemos en los entrenamientos, la hemos luchado. El año pasado, por un punto, hemos descendido a Segunda División y este año, por 1 punto no ascendimos a Primera, pero tenemos otra chance: en julio vamos a jugar en Cedima en San Justo. La expectativa es la mejor. Estamos entrenando a full y vamos con ese objetivo de lograr otra vez el ascenso", comentó entusiasmado. Al ser consultado acerca de cómo es su equipo, respondió: "Es un equipo, siempre tratamos de que no haya líderes, porque ahí es donde se choca siempre. Todos aportamos, tanto el parapléjico como el amputado. El parapléjico, al ser más chico, no tiene mucho gol, los grandes somos los goleadores, pero sin su ayuda, no podemos hacer nada porque ellos traban con la silla para que vos pases y llegues tranquilo al aro. Tratamos de ser compañeros y algunos somos amigos. Todos tiramos para el mismo lado". El Club Antonio Tagliavini está ubicado en el barrio Ejército Argentino, entre las calles 64 y 9, y posee una infraestructura modesta. "En nuestro club entrenamos a la noche y ahora hace un frío terrible, porque no tenemos techo. Es imposible entrenar así. Hay chicos que están en silla, padecen otras enfermedades y el frío los tira abajo. Gracias a Dios, Huracán nos prestó las instalaciones para poder entrenar a la siesta", indicó. "El año pasado hemos presentado el pedido del subsidio para poder techarlo. Ojalá se dé este año lograr el sueño de tener la cancha techada, porque tenemos un predio hermoso, donde también se practica fútbol femenino, básquet femenino y masculino, patín y fútbol 11. Hay varios deportes y un consultorio médico con una pediatra. También tenemos una murga (Ilustres de Carnaval) de 300 personas, que colabora con nosotros. Y se sumó el Colegio La Brasa con 300 chicos para hacer Educación Física. Les cedimos gratuitamente, pero con el compromiso que nos ayuden a hacer baños. Además, los chicos de La Pachanga nos están ayudando con el cerramiento de la tapia perimetral", enumeró. Alejandro explicó además el rol que cumple el club desde el punto de vista social. "Los discapacitados nos basamos en la inclusión en la sociedad. Siempre dije por qué no incluir a la gente al club. Hoy trabajamos socialmente, tanto el discapacitado como el convencional trabajamos conjuntamente por los jóvenes. Una o dos veces por semana hay un grupo de sicólogos que viene al club a darles charlas a los chicos gratuitamente. Gracias al deporte, muchos chicos están saliendo adelante. Invitamos a los chicos a que se acerquen, las puertas del club están abiertas desde las 16 a 22", explicó. Luego, se refirió a un caso puntual, que tiene como protagonista a un chico bandeño de nombre Rodrigo: "Lo conocimos por Facebook. Fue amputado bajo rodilla por un accidente con el tren en La Banda. La gente publicaba que necesitaba ayuda y logramos dar con él. Es del barrio Tabla Redonda, toma hasta tres colectivos para entrenar. Estaba cerca de querer matarse y cuando lo contactamos, hemos tenido una entrevista. Hoy el chico no ve la hora de que entrenemos. Le gustó y lo sacamos adelante. Gracias a Dios, por intermedio de la institución, se ha conseguido la prótesis, que es algo buenísimo. Yo lo he vivido y sé lo que es. En estas cosas nos basamos en el club". El club está próximo a cumplir 10 años y los frutos no tardaron en aparecer. "Hemos formado jugadores en la selección. Yo he jugado en la selección de handball, que fue subcampeón en Brasil, campeón panamericano en Buenos Aires y campeón sudamericano en Uruguay. Omar Contreras llegó a la selección básquet. Amelia Cabrera fue integrante de la selección argentina de básquet en silla de ruedas en los Paralímpicos y ahora se viene el Mundial en agosto. Tenemos campeones en atletismo, pero ahora no podemos practicar porque no tenemos elementos. Hay una sola pelota para básquet. Y la buena noticia es que la Subsecretaría de Deportes nos dio recientemente indumentaria deportiva", expresó. El rival Alejandro Alcaide también habló del Club de Lisiados Dr. Hernán Cortés, el clásico rival. "Ahora tienen el torneo de Tercera División. Si clasifican, pasan a la ronda siguiente, en la que nos enfrentaríamos. El primer torneo será a mediados de junio, en Buenos Aires, y el segundo, en Santiago, en mediados de agosto o principio de septiembre. Ahí va a haber clásico santiagueño. Sí hubo hace dos años, pero fue en Chaco y Tucumán, con una victoria para cada uno", comentó. "Hoy en día tratamos de colaborar con ellos, porque creo que entre todos nos tenemos que ayudar, porque somos los únicos dos equipos de Santiago. Una vez tiré la idea, de unirnos, pero ellos no han querido. Siempre estamos en contacto. Por ahí hacemos amistosos entre nosotros. Siempre hay pica, pero los que estamos a la cabeza, tratamos de que esto sea un deporte", explicó. "Es lindo porque nos vamos a divertir, pero dentro de todo es una rehabilitación. Joni López estaba encogido y empezó a jugar al básquet. Hoy camina, con muleta, pero derecho. Este deporte nos sirve en todos los aspectos. Ojalá en el futuro se puedan unir las dos instituciones. Además, tenemos un predio hermoso, que creo que si hubiésemos estado unidos los dos equipos, hoy hubiésemos tenido de todo. Para los torneos siempre piden un subsidio ellos y otro nosotros. Pero quizá si éramos uno solo… Vamos paso a paso", manifestó ilusionado.