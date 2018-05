Bica irá al Sudamericano

Fotos DESEO. El campeón santiagueño de karting, quien tiene roce nacional en la DD2, irá en busca del boleto al mundial de la especialidad.

27/05/2018 -

El campeón santiagueño de karting, el capitalino Valentino Bica, representará a la provincia en el Campeonato Sudamericano de la especialidad que se correrá en San Plablo, Brasil, torneo que además otorgará una clasificación para una cita mundialista que se realizará a fin de año.

El juvenil piloto santiagueño tomará participación del evento Sudamericano este 25 de junio, cuando irá en busca del pasaporte al mundial, desafío que no será para nada fácil. Bica, quien viene de hacer dos podios consecutivos en el Rotax Nacional en la categoría DD2, participará en esta divisional en Brasil, con la intención de plasmar su gran momento deportivo que tiene en el país. Valentino Bica, de 16 años, es una de las jóvenes promesas del automovilismo santiagueño, y a fuerza de podios comenzó a trascender y a crecer no sólo a nivel local sino también en certámenes nacionales. Bica compite también en Fórmula Renault Plus con buenos resultados; ahora se enfoca en la preparación para esta cita internacional.