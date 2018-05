"Los 44 tripulantes iban en una nave que no servía", denunció la familia de David Melián

Fotos DOCUMENTO. Un informe secreto revela que el submarino zarpaba con muchas deficiencias, incluso con comida y oxígeno de reserva insuficientes.

27/05/2018 -

La divulgación de documentos secretos que llegaron a las manos de la jueza federal Marta Yáñez que investiga la desaparición del ARA San Juan, revelan que la embarcación tenía graves problemas de mantenimiento.

Oxígeno de reserva insuficiente al igual que las raciones de comida, incluso alimentos no aptos para las misiones como el pan que se descomponía, hasta la sospecha de que la escotilla para salvamento del personal no estaba en condiciones, son graves fallas que salieron a la luz. Esto pone en el "ojo de la tormenta" a la cúpula de la Armada, ya que estas deficiencias fueron informadas por quien fuera el comandante de la embarcación, Pedro Martín Fernández, a sus superiores, pero sin tener respuestas positivas.

La familia de David Melián, santiagueño oriundo de San Andrés (Dpto. Jiménez), y uno de los 44 submarinistas, expresó que esta revelación no los tomó por sorpresa porque sabían que la nave no estaba en condiciones de operar y que ahora sólo se hace oficial. Así lo señaló Lourdes Melián quien agregó que la familia decidió iniciar juicio contra todos los responsables, entre ellos el actual gobierno y la cúpula de la Armada.

¿Sabían que la nave no estaba en condiciones óptimas y que la tripulación sufría carencias durante las misiones?

"Desde que el submarino desapareció, hemos sabido que estaba en malas condiciones. Nunca lo supimos de boca de nuestro hermano porque tal vez eran cosas que él no podía decir. No sé. Pero desde que desapareció y comenzaron a investigar se conoció que el submarino zarpó en malas condiciones. También supimos a través de las esposas de los submarinistas que a veces no tenían para la comida, que tenían que poner dinero ellos para cocinar, que si querían comer algo tenían que poner entre todos, o llevar la tela ellos para secar las cosas dentro del submarino si se mojaban. Estaba en muy malas condiciones, iban en una nave que no servía".

-¿Consideras que los tripulantes fueron enviados a su muerte por el estado del submarino al momento de zarpar en su última misión?

Así es. Pero esto viene desde un principio, cuando el submarino ha vuelto de la media vida, cuando la expresidenta (Cristina Fernández) ha lanzado el submarino y ha dicho "pato al agua"; solamente se le habían cambiado 50 baterías de las 900, las otras 850 sólo se la refaccionaron por lo cual no sabemos dónde está el dinero que tenía que ir para la reparación, no se le cambió la chapa, no se trajo gente de Alemania para refaccionarlo, que tenía que soldar gente especializada en submarinos. Desde el momento que volvió al agua, el submarino estaba en muy malas condiciones. Es la información que teníamos y sabíamos que algún momento iba a salir a la luz y ahora ya es oficial.

David les pidió que no hicieran juicio contra la Armada si pasaba algo y ustedes venían respetando ese pedido. Ahora con esta información que sale a la luz, ¿van a mantener esa postura o accionarán contra el Estado?

-Siempre David nos pidió que no hagamos quilombo por sus compañeros, que no maltratemos a su gente porque ellos eran otras víctimas. Después de lo que nos hemos enterado, sí vamos a ir en contra de la gente que estaba en la cúpula de la Armada, en contra del Estado si es posible. Tenemos una desilusión total con esta gente que estaba a cargo, muy irresponsable, no les importaba su tripulación, las Fuerzas Armadas. No se puede cambiar la realidad, pero vamos con todo y no vamos a parar hasta saber qué ha pasado con el submarino. Vamos a ir contra quien haya que ir, las 44 familias juntas, todas por el mismo lado.

-¿Les molestó el uso político que se hizo de esta tragedia, tanto del oficialismo como de la oposición, con acusaciones cruzadas?

-Lo que opino es que tanto el gobierno actual como el anterior tienen total responsabilidad, así como la cúpula anterior (de la Armada), de la gente que estaba a cargo de refaccionar y no lo hizo. También tienen responsabilidad el señor (Oscar) Aguad (ministro de Defensa), que es el responsable de la búsqueda y de que el submarino se encuentre, y la señora exministra Nilda Garré, exministra de Defensa, que no sé con qué cara está en el Congreso. Son todos responsables y en algún momento tienen que pagar por eso".