Florentino no duda sobre el futuro de CR7

27/05/2018

Tras conseguir su quinta Champions League particular y la decimotercera del Real Madrid, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, repasó el partido y las palabras de Cristiano Ronaldo. Palabras de Cristiano: "Estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo. Pregúntele a él. Va a seguir siendo feliz. No es que se vaya a quedar, es que tiene contrato, no estoy para hablar de nadie a nivel particular", destacó el primer directivo "merengue".