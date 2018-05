Ronaldo: "Fue muy bonito estar en el Real Madrid"

Fotos MOMENTO. Durante los festejos en pleno Olímpico de Kiev, Cristiano Ronaldo dio a entender que se iría del Madrid. Luego salió a desmentirlo.

El astro portugués Cristiano Ronaldo puso ayer en duda su continuidad en el Real Madrid, a minutos de ganar una nueva Liga de Campeones de Europa, esta vez ante Liverpool. Sin embargo, luego salió a desmentirlo y afirmó que sacaron de contexto sus declaraciones. ‘Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados’, expresó en primera instancia.

Cristiano mantuvo una postura melancólica en algunos pasajes de los festejos por la obtención de la decimotercera Orejona para la Casa Blanca. ‘Hemos hecho historia y ahora hay que disfrutar’, afirmó el portugués.

‘Ahora hay que disfrutar este momento. Zidane, el cuerpo técnico, el futuro de los jugadores no es lo importante en este momento. No tengo dudas, no es importante ahora. Luego descansar e ir con la selección. Ya veremos que va a pasar’, concluyó.

Sus palabras retumbaron en todo el mundo. En lugar de hablarse de la tercera Champions conquistada en fila, el foco se puso en él. Por eso, dos horas más tarde luego de su declaración, el portugués volvió a aparecer públicamente y dio marcha atrás: "Los hechos personales de los jugadores no son importantes. Sacaron algo de contexto y yo tampoco debería haber dicho lo que dije, no sabía que iba a tener tanta fuerza en la prensa. Quiero disfrutar lo que logramos".

Siguiendo con el tema, Ronaldo aseguró que no quiere desviar lo importante que fue este nuevo trofeo y aclaró: ‘No quiero sacar el momento bonito histórico que hicimos que es ganar tres veces consecutivas. Yo quería mucho ganar la Champions y ser el artillero, sé el poder de esta competición’. Y cerró: ‘Tendré la oportunidad de hablar más adelante, tengo una semana hasta sumarme a la selección y ahí sí hablaré del futuro’.