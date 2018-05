Trabajadora sexual trans fue amenazada con cuchillo por otra

27/05/2018 -

Un violento incidente se produjo en el sector de la playa de estacionamiento de una estación de servicio ubicada en Avda. Belgrano y Solís, minutos después de las 2.30 de la madrugada.

Según consta en la denuncia realizada por la víctima -de 28 años, con domicilio en el Bº Siglo XX- ella se encontraba en compañía de su compañera de trabajo en el mencionado lugar, guardando su motocicleta, para trasladarse hasta la esquina de Moreno y Solís.

Cuando caminaban hacia la mencionada intersección, la víctima fue sorprendida por la acusada -de nombre artístico Alejandra- quien comenzó a agredirla verbalmente sin motivo alguno aparente.

No conforme con los improperios verbales, la acusada sacó de entre sus prendas un cuchillo e intentó agredirla, pero no logró su cometido. Según contó la damnificada no sería la primera vez que Alejandra la amenaza.

Si bien la damnificada no indicó cuál fue el motivo del violento ataque, se supo que al parecer la pelea sería por problemas de "usurpación de territorio".

La víctima se presentó en la Seccional Tercera y radicó la correspondiente denuncia.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y ordenó que las actuaciones policiales se remitan al Ministerio Público.