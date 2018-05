Zinedine Zidane: "Nunca hubiera imaginado ganar tres Champions"

27/05/2018 -

El DT del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, reconoció que ‘nunca hubiera imaginado’ ganar tres Ligas de Campeones de forma consecutiva y aseguró que la fórmula que los llevó al éxito fue ‘talento, trabajo e ilusión’. ‘Es impresionante lo que estamos viviendo y no tenemos palabras’, manifestó el ex futbolista campeón del mundo con Francia, al tiempo que contó haberle dicho a sus jugadores que ‘vivieran este momento plenamente porque no va a suceder nunca más’.

‘Hemos vivido muchas cosas, y ahora viviremos otras, pero este momento no, y eso es lo que han hecho durante el partido’, expresó el experimentado entrenador, que como jugador supo ganar en 2002 la misma competición con el mismo club y convirtiendo un gol en la final.

Por su parte se mostró medido respecto de las declaraciones posteriores al partido del astro Cristiano Ronaldo, quien dejó la puerta abierta a una posible salida del club: ‘Nosotros no pensamos ahora en eso, luego veremos qué pasa en el futuro’, apuntó el francés.