La gran escuela de actores

27/05/2018 -

El Teatro Municipal es semillero de actores. Es un espacio creado por Eduardo González Navarro desde donde salieron artistas que hoy alcanzaron proyección nacional. ¿Qué significa el Teatro Municipal en tu vida? El Teatro Municipal (TEM) es una parte fundamental en mi vida. Yo lo creé, lo hice crecer, lo vi triunfar, fracasar, lo vi llegar hasta el lugar en donde está ahora. Por aquí pasaron los más importantes actores de nuestro medio y alguno que otro que hoy ocupa un espacio en el teatro nacional. Gozo con él porque él me hace disfrutar de la vida. ¿Cómo vives el hecho de ser un formador de actores y elencos? Es un orgullo inmenso poder decir que la mayoría de los actores que hoy pueblan nuestra comunidad pasaron por mi taller. Es gente que hoy forma parte los grupos independientes de aquí. Algunos dirigen y fundan sus propios elencos. Es un granito de arena que aporto a esta maravilla que es el teatro. ¿Fue casualidad o causalidad elegir llevar al tablado del Teatro Municipal a obras de Federico García Lorca? No. Admiro profundamente a Federico García Lorca. Hice "La Casa de Bernarda Alba" y "Yerma". Me falta "Bodas de sangre" para completar la trilogía. En algún momento la haré. En fin. Me apasiona la dramaturgia de Lorca.