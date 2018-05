Fotos González Navarro: "El teatro para niños está poco explotado en Santiago y creo que lo subestiman"

L a dramaturgia de Eduardo González Navarro ha trascendido los límites provinciales. Sus obras alcanzaron hoy una dimensión nacional a punto tal que elencos de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe las representan en diversos escenarios. Y en esa variopinta galería de creaciones literarias, el teatro dirigido a los niños es lo que se destaca. "El teatro para niños en Santiago está poco explotado. La gente, en general, elige lo adulto por sobre lo infantil. Creo que lo subestiman", le dijo a EL LIBERAL el también actor y director que el próximo 3 de junio reestrenará, en Adatise, "El robo del tesoro", una pieza de su autoría dirigida a la platea menuda. Mientras tanto, prepara "Kamicase", un drama acerca de los aspirantes a futbolistas. Y, fundamentalmente, después de la exitosa experiencia que tuvo, hace menos de un mes, de llevar "La Foto", otra de sus obras, a Mar del Plata, ahora se prepara para volver a "La Feliz" en el próximo verano. ¿El teatro para niños está desaprovechado en Santiago? ¿Cómo te manejas vos que también sos un clásico haciendo este tipo de teatro? El teatro para niños está poco explotado. La gente, en general, elige lo adulto por sobre lo infantil. Creo que lo subestiman. Y no saben lo difícil que es laburar para chicos. Sí. Le falta ser explotado. Pero bueno, ya van entendiendo de a poco que está bueno hacer teatro para niños. Es un género hermoso que a mí me apasiona desarrollarlo. ¿Cómo ves hoy al teatro santiagueño? Creo que va por buen camino. A pesar que hay años en los que baja la actividad, a pesar de que no son buenas épocas para el país, yo tengo un público maravilloso que llena las salas en donde nos presentamos. Creo que estoy cosechando lo sembrado. Sólo tengo palabras de agradecimiento al público. ¿Cuál es el teatro que más te gusta hacer? En general todo lo que me atraiga o me seduzca. Pero creo que lo cómico es lo mío. Me encanta hacer reír. La risa del público es un premio para mí. ¿Qué obras y qué directores te han confirmado que tu elección de ser actor no estaba equivocada? Creo que muchos directores fueron mis maestros. Salvador Amore, Federico León, Jorge Aimeta, maestros geniales. Eternamente agradecidos por sus enseñanzas. Y creo que empecé a sentirme director a partir de hacer "Chumbale", de Viale (Oscar). Esa puesta marcó un antes y un después. Posteriormente, vinieron "La Nona", "Sara", "La casa de Bernarda Alba" (en dos oportunidades) y "Yerma" junto a Graciela Bonomi. Pero "La Foto" (su última creación) es lo más. Llegamos hasta donde pocos llegan: llenar tres salas en Mar del Plata no es nada fácil. Por suerte tenemos en Mar del Plata a Jorgito Canllo (actor, director y productor santiagueño). Esas son marcas fuertes en mi vida. ¿Cómo has vivido la experiencia de hacer temporada, en Mar del Plata, con "La Foto"? Fue maravilloso. Fue una experiencia alucinante. Aun no me la puedo creer. Hemos llegado a esa hermosa ciudad argentina gracias al esfuerzo de la Municipalidad de Santiago que nos ha pagado los pasajes. Es difícil laburar ahí sin ser promocionado por la televisión. Pero gracias a Jorge, que cree en nosotros, lo logramos y ahora nos espera la temporada de verano. ¿Cuándo supiste que querías ser actor? Tengo la característica personal de tener siempre claro lo que quiero. Y no te podría decir el momento justo, pero siempre soñé con esto. Ya de niño hacía puestas pequeñas en mi casa e invitaba a mis amigos. Esto es la razón de mi vida. Siempre lo supe. ¿Qué enseñanzas para la vida te deja el teatro? Todas. Yo relaciono todo lo que me pasa con una puesta en escena. Siempre aprendiendo un poco más. Soy un aprendiz crónico de la vida y del teatro.