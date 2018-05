Claudio Acosta: "Nunca he grabado un disco porque sí"

Fotos Los turistas que visitan Las Termas disfrutan de jornadas a pleno sol

27/05/2018 -

¿En qué momento de tu vida te encuentra la realización de "Herencia y rezabaile"? La edición de este nuevo disco me encuentra con la madurez necesaria para afrontarlo desde distintos ámbitos, desde distintos puntos. No deja de ser un privilegio poder editar un disco en estos tiempos tan difíciles. Y es ahora cuando tenía que nacer este disco. Nunca he editado ni grabado un trabajo discográfico porque sí. Creo que era un momento de quiebre institucional, de quiebre histórico en toda Latinoamérica y cada uno de nosotros debe sumar lo suyo desde lo que cree que es posible. ¿Cuál es tu misión a propósito de ese sumar del que hablas? Desde la música y desde la misión que siento desde siempre del por que cantar y por qué hacer música y por qué pararme con mi guitarra arriba de un escenario, sentía que podía aportar desde el concepto de la herencia, aferrándonos a lo que somos, a nuestras tradiciones y a nuestra santiagueñidad cuando los valores tambalean. Debemos aferrarnos a esa herencia de la cual venimos, aquellas que nos han legado nuestros padres y nuestros abuelos, que es esta herencia cultural, de sentimientos y de santiagueñeidad. Es importante aferrarnos a ellas para que lo que venga nos encuentre fuertes desde las raíces. Pueden venir tiempos muy difíciles, pero si estamos fuertemente aferrados a las raíces nadie puede quebrarnos. ¿Qué te propones a través del concepto que manejas en "Herencia y rezabaile"? Generar una conciencia de que podemos vivir en libertad, actuar en libertad, soñar con libertad a pesar de todo. También, de saber que no es una intención sino acción también, no sólo una toma de conciencia sino que se tiene que transmitir en una acción concreta de vivir en libertad. Desde mi música, desde mi arte y desde mi mensaje es siempre transmitir que podemos vivir en libertad. Cantamos, como siempre, con el sentimiento a flor de piel, con la santiagueñidad puesta de manifiesto y con todo el amor que sentimos por nuestra tierra, por nuestra patria, por la libertad que ansiamos ¿Cuál es la "Herencia" y el "Rezabaile" de Claudio Acosta? Este concepto tiene dos nombres a los que no he podido escapar desde un principio: herencia y rezabaile. Parecen dos cosas diferentes, pero en realidad están muy unidas en el sentido en que nuestras comunidades, desde siempre, se han reunido a rezar, a cantar, a bailar en las formas de las "telesiadas" como rituales que formaban parte, en los rezabailes, de nuestras comunidades originarias y nuestras comunidades campesinas. Con rituales bien establecidos, la intención era energizarse. La intención siempre es agradecer a las entidades que guían nuestros pasos, a las que creemos firmemente, desde nuestro Dios hasta las deidades que forman parte de la naturaleza. Son momentos de aferrarnos a esas creencias para que nada nos pueda desestabilizar. Es un ritual que hemos querido grabar, hecho canción, en siete mitades de chacareras hilvanadas, que es un ritual energético que intentamos plasmar en el disco hacia quien lo escuche. El rezabaile es parte de nuestra herencia y la misión de hoy será sostenerla, sostener la alegría, por ejemplo, con la que el santiagueño vive las tradiciones. Hoy, en tiempos tan difíciles, es el momento de animarnos a estar juntos en la diversidad y en el pensamiento diferente. Esa es mi herencia.