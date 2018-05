El Bailando por un Sueño va definiendo sus figuras

27/05/2018 -

Marcelo Tinelli anunció que mañana comenzará a trabaja a full con la preparación del Bailando por un Sueño, programa que este año arrancaría a fines de julio o bien a principios de agosto. Si bien fue cauto al no brindar nombres de los participantes, ayer mismo se confirmó la presencia de la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez. Y quien lo adelantó fue el ‘Chato’ Prada, productor del exitoso ciclo televisivo de ‘El Trece’.

Prada resaltó: "Una figura que estará por primera vez es Sofía ‘Jujuy’ Jiménez que me encanta. Yo no la conocía, la conocía una amiga que tenemos en común, y siempre me hablaba de ella. Y la verdad es que la conocimos y nos parece una persona hiper divertida, tiene dos hermanas que también son unas bombas y es una persona que conecta con los sueños".

Sofía es modelo y periodista, fue pareja de Guillermo "Pelado" López. Hace poco tiempo, ella había expresado sus ganas de estar en en el Bailando 2018.

Sofía se tomó unos días descanso y sorprendió a todos al publicar una serie de fotos en topless mientras disfruta de sus primeras vacaciones de soltera, luego de separarse de López.

De esta manera, "Jujuy" es la primera confirmada para el "Bailando 2018", además de Flor Vigna, la ganadora del 2017.

Danzan muchos nombres, pero hasta el momento son supuestos, incluidos los de Federico Bal y Laurita Fernández.

Fue Tinelli quien dio a conocer las personas que le gustarían que estén en el "Bailando 2018" y confesó que "Denver", el personaje de la "Casa de Papel" es una de sus opciones.

También dijo que le encantaría tener a chicos jóvenes en su programa tal como Juan Guilera, Jimena Barón y Flor Vigna, quien ya está confirmada.

Y manifestó sus ansias por la participación de Fede Bal más que nada si Laurita Fernández estuviera participando del certamen, como así también la madre. "Me gustaría que esté la mamá de Laura bailando", confesó Tinelli. En tanto, "Chato" destacó sobre el certamen más famoso: "Este año le queremos dar mucha importancia a todo lo que es tema ‘sueños’. De hecho, Tinelli viajó a Jujuy para ver el sueño de Vigna, que ganó el año pasado. Queremos volver a las bases de esos certámenes en los que estábamos atras de los sueños".