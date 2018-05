Fotos Hay quienes afirman que "More" Rial se habría querido suicidar, pero la realidad es otra"

27/05/2018 -

La vida de Morena Rial es una sorpresa constante. Luces y sombras siguen la existencia, particularmente en estos últimos días, de la hija de Jorge Rial. Hasta ayer inclusive se especuló en que la joven habría intentado suicidarse. Morena Rial publicó una escalofriante historia en Instagram que sorprendió a todos sus seguidores. En la imagen, Morena está en un ascensor junto a su pareja, Facundo Ambrosioni. Pero hay un detalle que llama mucho la atención: una venda azul en su muñeca derecha. Además, la imagen está acompañada por un texto impactante, en el que da a entender que intentó quitarse la vida: "Gracias por cuidarme y haber llegado a tiempo antes de cometer una locura. Gracias por defenderme y dejar todo por mí. Te amo y perdóname, soy humana y cometo errores". Lo cierto es que Morena se reencontró con su padre en su casa y, al parecer, una psiquiatra habría estado también en aquella reunión, para contener a la joven. Pero, en medio de tanta oscuridad, Christian Manzanelli, productor artístico, subió, también ayer, a las redes sociales un video en el que se ve a la hija de Jorge Rial rubricando el acuerdo. ¿Qué se viene? "More" firmó contrato con Manzanelli. Y Manzanelli confirmó la noticia: "Voy a manejar su carrera en todas sus áreas, me pone muy feliz, ¡muy pronto vamos a dar a conocer lo que se viene! ¡Gracias More por confiar en mi persona, vamos a demostrar artísticamente lo que tenés para dar! ¡Ya se van a enterar!". Aparentemente, "More" se dedicará a cantar.