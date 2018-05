Proponen a Echarri como jefe de Gobierno porteño

Fotos Pablo Echarri fue una de las principales figuras que convocaron al acto del 25 de Mayo, en contra del gobierno.

Pablo Echarri es uno de los artistas argentinos que más en claro dejaron su postura política en los últmos años. Ahora, el dirigente Luis D´Elía pidió que el renombrado actor sea candidato a jefe de Gobierno en Capital Federal.

"Por convicción ideológica y por compromiso con el proyecto nacional,popular,democrático y transformador me gustaría ver en el 2019 a @echarripablo1 como nuestro candidato a Jefe de Gobierno de CABA", escribió el dirigente piquetero en Twitter.

Hasta el momento, Echarri no emitió respuesta, pero no es la primera vez que coquetea con la idea de tomar un nuevo rumbo en su carrera.

"No descarto dedicarme a la política en el futuro", confirmó en 2017 durante una entrevista a la emisora Radio Con Vos. Aunque por esos días reconoció que "no era el momento", dejó abierta una puerta y aseguró que "prefería esperar".

"Construyo desde SAGAI, me voy formando. Hace 10 años era un pichi, hoy después de 10 años de manejar conflictos pesados tengo un espesor más grande, no suficiente para meterme en el ojo de la tormenta pero no lo descarto", contó en esa oportunidad.

Activo a través de las redes, el artista fue uno de los actores que convocó este viernes 25 de mayo al acto que organizaciones sociales y políticas llevaron a cabo en el obelisco contra el Fondo Monetario Internacional.

En sus redes sociales también suele expresar su postura con respecto a temas de fuerte trascendencia coyuntural. "Después de la feroz trasferencia de recursos desde los sectores más humildes hacia los más acomodados, hacer creer que el futuro de la Argentina depende de este ajuste previsional es sencillamente criminal. El verdugo de siempre. FMI", escribió durante la votación de la reforma previsional, en diciembre de 2017.

El actor fue también uno de los convocantes al cierre de campaña del kirchnerismo porteño en octubre de 2015, junto a Rita Cortese, Juan Minujín, Mercedes Morán, Jean Pierre Noher y Paola Barrientos. Ese año, Echarri, Nancy Dupláa y Fernán Mirás también dijeron presente en el acto que convocó la expresidente Cristina Kirchner en la Plaza de los Dos Congresos para inaugurar las sesiones ante la Asamblea Legislativa. Además, se lo vio recorriendo los barrios junto a la diputada Gabriela Cerruti. "Al momento que decidí clarificar mi postura política vi que había gente que le caía pésimo, a diferencia de lo que me pasa a mí con la clarificación política del que piensa diferente", contó hace poco en el programa Podemos Hablar.

"Clarificar la idea política en un país que todavía es adolescente con respecto a eso tiene su costo. No estoy en desacuerdo con ese costo, me parece más importante darle una idea clara a mis hijos, que ellos vean que su padre pelea por lo que quiere, que no decirlo para conservar un trabajo", detalló.