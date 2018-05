Mo Salah: "Confío en que estaré en Rusia"

Hoy 16:15 -

Tras una acción con Sergio Ramos en la primera parte de la final de la Champions League, Salah se tuvo que retirar lesionado, dejando al Liverpool sin su mejor jugador sobre el campo.

Pero más allá de la “Orejona”, con el inicio del Mundial de Rusia a escasas tres semanas, en Egipto saltaron todas las alarmas.

Sin embargo, en un post de Facebook que recoge Khaled Abd Elaziz, Ministro de Juventud y Deporte de Egipto, afirma que la lesión de Salah se espera que sea de dos semanas y que concierne a los ligamentos del hombro.

Además, añade que se quedará con los servicios médicos del Liverpool para recibir el tratamiento adecuado. Se espera que esté en la lista definitiva del 4 de junio. En el día de ayer, el equipo nacional de Egipto ya anunció en Twitter que son optimistas y que podrá estar en el Mundial.

En la tarde de este domingo, Salah publicó un mensaje cargado de optimismo en su cuenta de Twitter acerca de su lesión: "Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de las probabilidades, confío en que estaré en Rusia para hacerles sentir orgullosos. Vuestro amor y apoyo me darán la fuerza que necesito".

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e