Video | Messi: "Tuvimos el cagazo de quedarnos afuera del Mundial"

28/05/2018 -

Lionel Messi advirtió anoche que no se debe "decir que Argentina será el campeón del mundo en Rusia, porque no es el mejor seleccionado", y reconoció que que tuvo el "cagazo" de quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018. "Se viene un reto muy grande para mí, para todos los muchachos y para el país en general.

Es una linda responsabilidad. Pero debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que tirar el mensaje de que seremos los campeones del mundo porque somos los mejores, ya que no es así, no somos los mejores. Los candidatos son Brasil, Alemania y España", puntualizó en una entrevista con Canal 13. "Igualmente, los jugadores para ilusionarse están.

Pero habrá que ir paso a paso, pensando en ganarle el primer partido a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero en su grupo en las eliminatorias por encima de Croacia, que será nuestro segundo rival. Y encima tenemos a Nigeria que siempre te complica", describió.

Sobre Sampaoli afirmó: "el técnico es una persona que sabe mucho de fútbol y tiene una idea muy clara. Ahora tendremos el tiempo para trabajarla", enfatizó. Y fue entonces cuando advirtió eso de que no le gusta que Sampaoli le "pregunte cosas, por lo que puedan llegar a decir. Pero si hay algo que suma, no tendría que haber problema en hablarlo".