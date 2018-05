Plan de ajuste con incoherencias

28/05/2018 -

El Gobierno nacional anunciará en los próximos días, un paquete de medidas de ajuste para terminar "con el despilfarro de la política", según las propias palabras del presidente Macri. Con la soga al cuello por las exigencias del FMI se proyecta recortar el gasto público en unos 20 mil millones de pesos. No queda otra si se quiere llevar a buen puerto las negociaciones con el organismo internacional, el cual prestará la plata sólo a cambio de que el país haga lo necesario para que el dinero no caiga en una bolsa sin fondo y en poco tiempo volvamos a la misma situación o aún peor.

Se hará entonces un "ordenamiento salarial" en organismos descentralizados (en la Afip el promedio salarial de bolsillo está en torno de los 100 mil pesos mensuales), no se podrá cobrar dos sueldos, se le pondrá un tope a los salarios de los directores de empresas públicas, habrá reducción de viáticos y de la flota de autos, los secretarios y subsecretario de Estado no podrán viajar al exterior en business, como sucede hoy, y no habrá nuevos ingresos de empleados, entre otras medidas.

Pero mientras se preparan estos recor tes en diversas áreas, es inaudito que la propia administración central promueva, fomente o permita que subsistan otras acciones que decididamente van en contra de la baja del déficit fiscal o que pesan en detrimento de los intereses del país.

Ejemplos los hay de diversos matices y en no pocos organismos. Uno que sorprende es el referido a la situación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas con pérdidas anuales que se cuentan en millones. Mantener esa enorme estructura es un peso que deben soportar los ciudadanos con sus impuestos y no contribuye a bajar el déficit. Y además, a ello se le suman ciertas disposiciones de sus directivos que parecen dirigirse en el sentido opuesto al ordenamiento financiero que es preciso lograr. Prueba de ello es la increíble oferta que AA hizo en el último hot sale en el que promocionó viajes al exterior, induciendo a los argentinos a llevar sus dólares afuera cuando aquí se necesita inversión y consumo.

No hay forma de entenderlo. Pareciera que las individualidades de los funcionarios están por encima del equipo que, se supone, es el que piensa las estrategias en pro de la meta en común.

Otra: el Banco Nación está embarcado en la construcción de una serie de nuevas sucursales con costo millonario y en zonas claramente deficitarias, zonas a las que puede ser que se considere como correspondientes, pero que a todas luces no representan una imperiosa necesidad y menos hoy en día cuando se están por poner en marcha todos los recortes y ajustes antes mencionados. Se trata de obras que no harán otra cosa que engrosar el "despilfarro" al que se quiere comenzar a poner fin.

Son verdaderas incoherencias dentro de un supuesto plan de gestión que más que un programa estudiado de acciones orientadas hacia el objetivo principal, parece un libreto aislado que obliga a pasar el bisturí sólo en cier tas áreas, pero que no tocan a otros organismos.

El Gobierno nacional no se puede dar el lujo de dejar estos flancos descubiertos porque incrementa el mal humor social. A raíz de incongruencias de este tipo, el ciudadano común siente que a él se le exige demasiado y que el reparto de las cargas no es igual.

Una incoherencia más: se va a lanzar el ajuste, pero en la actualidad existe una gran cantidad de ministerios con sus secretarías, subsecretarías, direcciones y demás entidades aledañas que incrementan la enorme carga del gasto público y que fueron creados durante esta administración. Sin ir más lejos, el ejemplo del área económica donde hay un ministro de Hacienda, de Finanzas, del Tesoro, de Energía, de Agroindustrias, etc.

El denominado ajuste de la política es necesario, nadie lo discute, pero los disparos en contra hacen dudar de la efectividad de las medidas que podrán tener éxito en algunas áreas, pero que dejará todo igual -o peor- en otras. Las acciones en este sentido se deben acompañar con esfuerzos en la misma dirección en todos los sectores.

Se deben acompañar también con medidas que tiendan a alivianar la situación de los más desprotegidos. No lo reclama sólo la Iglesia sino también destacados economistas como el propio Miguel Ángel Broda, quien dijo tajantemente: "El ajuste tiene que acompañarse con comedores abiertos los 7 días las 24 horas".

Broda admite que es "hincha de Macri, pero no de su política económica" y lo sustenta en el convencimiento de que "el Presidente diagnostica un problema que requiere cirugía, pero no llama al cirujano. Los desequilibrios que recibió de Cristina eran para un equipo sólido y coordinado. Y Macri dividió las áreas económicas en 22 ravioles de McKinsey".