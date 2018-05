Cómo nació el programa de recortes para reducir el "gasto político"

28/05/2018 -

El borrador de los recor tes fue confeccionado durante una serie de reuniones en las que participaron el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y varios de los ministros, pero en las que pesó la opinión de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y flamante coordinador de nueve ministerios. "Yo no tengo problemas en pagar el costo que haya que pagar, incluso entre mis colegas del Gabinete", le transmitió Dujovne a Macri en una de las primeras reuniones. El ajuste podría aplicarse a través de una resolución o decisión administrativa, aunque Macri tampoco descarta hacerlo por decreto llegado el caso. Entre dos de los nueve puntos contemplan aspectos que generan rechazo a la clase política. Uno de ellos, es que no se podrá cobrar dos sueldos. Hoy en día hay func i o n a r i o s q u e p e r c i b e n doble ingreso: uno por su puesto y otro por ser, al mismo tiempo, designado en algún directorio de empresa o fondo fiduciario. Ajuste simbólico El denominado ajuste de la política, sin embargo, será más simbólico que determinante en la reducción del déficit fiscal, indicaron los analistas. Es que la idea oficial es pasar de un de una meta del 2,7% para este año a una de entre 1,7 y 1,5% para el 2019. Esto significa que se necesita un ajuste de unos 5 mil millones de dólares en 12 meses. Los 20 mil millones de pesos que promete ahorrar el Gobierno en gastos políticos sólo representan el 15 % de esa cifra.