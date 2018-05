Santiago debuta frente a Mendoza

Fotos HAY EQUIPO. El seleccionado santiagueño de la categoría U15 jugará desde hoy el Campeonato Argentino.

28/05/2018 -

El seleccionado santiagueño U15 arribó ayer a la ciudad de Salta para jugar el Campeonato Argentino de la categoría, que se desarrollará en el estadio Delmi.

El equipo del "Flaco" Paz debutará esta tarde, desde las 17, ante Mendoza, que llega al torneo con chapa de candidato.

Mañana, Santiago se las verá con Córdoba, otro de los equipos fuertes del campeonato, en tanto que el miércoles cerrará la primera fase frente a Jujuy, en teoría el rival más débil del grupo 1.

La jornada inaugural se desarrollará de acuerdo con la siguiente programación: desde las 9, FeBamba vs. San Luis (zona 3) y Santa Fe vs. La Rioja (zona 2); 11, Tucumán vs. Misiones (zona 3) y Corrientes vs. La Pampa (zona 2); 15, Chaco vs. Formosa (zona 5) y San Juan vs. Buenos Aires (zona 5); 17, Entre Ríos vs. Río Negro (zona 4) y Mendoza vs. Santiago del Estero (zona 1); 18.45, acto inaugural; 20.15, Salta vs. Santa Cruz (zona 4) y Córdoba vs. Jujuy (zona 1).

Sistema de juego

En la primera fase, los equipos jugarán todos contra todos dentro de cada grupo.

Los primeros de cada zona más los tres mejores segundos avanzarán a cuartos de final y seguirán en carrera por el título.

Los dos peores segundos y los dos mejores terceros avanzarán al playoff por los puestos del 9º al 12º.

Los tres peores terceros y el mejor cuarto jugarán el playoff por los puestos del 13º al 16º. Los cuatro restantes cuartos disputarán playoffs para definir las posiciones del 17º al 20º, en tanto que los dos quintos se enfrentarán para definir los puestos 21º y 22º.