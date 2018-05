Amenazas de muerte al arquero del Liverpool

Fotos INEXPLICABLE. Loris Karius se equivocó demasiado en la final de la Liga de Campeones y hoy está viviendo una pesadilla.

28/05/2018 -

Loris Karius, arquero del Liverpool, vive una pesadilla. Sus dos errores en la final de la Champions League dejaron a su equipo con las manos vacías y al Real Madrid festejando un nuevo título. Pero la historia no terminó en Kiev, donde se disputó el partido. Al regresar a Inglaterra, el arquero denunció haber recibido amenazas de muerte por su actuación.

Los dos bloopers de Karius serán recordados durante años por los hinchas del Liverpool. A pesar de las disculpas del jugador, nadie entiende cómo le cedió el 1 a 0 a Benzema ni el 3 a 1 a Bale. Y es por eso que los hinchas de los "Reds" le cayeron durísimo. "Voy a ir a matar a tu mujer", fue uno de los mensajes que recibió en las últimas horas. Y otro le deseaba lo peor: "Espero que toda tu familia se muera".

Los mensajes alertaron a la Policía británica, que ayer comenzó a investigar quiénes fueron los autores de las amenazas "Nos tomamos muy en serio estos mensajes y cada uno de ellos será objeto de una investigación", informó, al diario Telegraph, una portavoz de la Policía de Merseyside.

Dolido y asustado, Karius no habló hasta el momento de las intimidaciones. Pero sí lo hizo, mediante su cuenta de Twitter, de lo que le generó la final perdida. "No puedo dormir. Las imágenes no dejan de pasar por mi cabeza una y otra vez. Lo siento profundamente y pido perdón a mis compañeros, a todos los aficionados y al cuerpo técnico", tuiteó.

"Sé que les dejé caer. Perdí el partido para mi equipo. Si pudiera regresar atrás en el tiempo lo haría. Lo siento mucho por mi equipo, les dejé caer. Es muy duro para mí ahora mismo, pero es la vida de un arquero. Estos goles nos costaron el título, claramente", agregó el alemán.

Sergio Ramos

El español Sergio Ramos también la está pasando mal tras disputar la final de la Champions debido a que los aficionados egipcios y la prensa estallaron en furia por haber lesionado a Mohamed Salah, la estrella del seleccionado egipcio.

"Perro Ramos", "Animal", "Nos vengaremos" y "Sucio" fueron los insultos más violentos que fueron lanzados por anónimos en las redes sociales.

Las cuentas de Facebook y Twitter se llenaron de comentarios violentos de los hinchas en diferentes idiomas.

Incluso se lanzó una petición en la plataforma exchange.org, solictando castigo para Ramos por lesionar intencionadamente a Mohamed Salah. La petición ha recibido ya más de 80.000 firmas.

Egipto comenzará su participación en el Mundial de Rusia el próximo 15 de junio contra Uruguay y la ausencia de su futbolista estrella mermará las posibilidades del equipo.