Lo juzgarán por intentar matar a su expareja, una profesora que se había negado a volver a su lado

Fotos SOBREVIVIENTE. Mayra está lista para el juicio, junto a su abogado José Elías. Las audiencias se extenderán toda una semana.

28/05/2018 -

Un tribunal juzgará a un sujeto que intentó asesinar a su ex pareja a hachazos, en Real Sayana, Avellaneda, ya que ésta no deseaba perdonarlo de otras palizas.

El personaje es José Luis Ulloa, "Joshelo", acusado de atacar a la profesora de danzas Mayra Rodríguez el 27 de diciembre del 2015. La impronta de la historia de José y Mayra se sintetiza en cuatro años de noviazgo. Harta de las golpizas, ella cortó la relación. Y en venganza, él quiso matarla en cuatro ocasiones: la hirió a navajazos, le incendió la casa, la atropelló con la moto y finalmente atacó con un hacha en la cabeza.

Los cargos

"Homicidio en grado de tentativa triplemente calificado en perjuicio de Mayra Rodríguez", son los cargos enrostrados.

El prontuario de "Joshelo" comenzó en el 2014. Esperó que Mayra se retirara de una peña en "Dora" y emboscó en el camino. La hirió en el pecho y brazos de varios navajazos.

"No lo denuncié, porque me amenazó con matar a mi madre; pero aún de novios vivía pegándome. Decía que le pertenecía; yo estudiaba y trabajaba lejos; al volver le atacaban los celos", señaló Mayra a EL LIBERAL.

Reincidencia

"En julio del 2014 salía de celebrar el Día del Amigo con varios chicos y chicas. Llegué a casa y le había prendido fuego a mi ropa y a mis zapatillas nuevas. Lo denuncié y fue preso 15 días", ahondó la víctima.

La Justicia de Añatuya, General Taboada, lo sometió a una probation (suspensión del juicio a prueba) y a fines del 2014 recibió un año de prisión en suspenso, prohibición de acercamiento y todo contacto.

Sin frenos

En diciembre del 2015 "Joshelo" volvió a la carga. Interceptó a Mayra y a sus amigos mientras abandonaban un bar.

"Me chocó, bajó y me tomó del cuello. Dos amigos lo pegaron y me soltó", recordó Mayra. Los compañeros la llevaron a su casa y su familia fue a radicar la denuncia y "Joshelo" aprovechó para herirla otra vez.