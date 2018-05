Educación, salud y seguridad que llaman la atención

Fotos HOGAR. La vida en familia, una característica puntual de Israel.

28/05/2018 -

Sobre las impresiones que le dejó Israel, Fidel Figueroa comentó que se encontró con "una comunidad en la que predominan la educación, la seguridad y la salud; con un estándar de vida admirable y con una economía estable".

"No es un estado perfecto, porque creo que no los hay, pero es un estado que busca la perfección, lo que se ve en cómo está organizado. No he visto en mis paseos por las distintas regiones de Israel, gente pidiendo, quizás los haya, pero yo no los he visto, y eso que soy muy observador por mi profesión", comentó.

Explicó que otro de los puntos que le llamó la atención fue el ritmo de vida que llevan los israelíes.

"Tienen mucha vida en familia, son diferentes a nosotros. El movimiento comienza a las seis de la mañana; a las 19.30 comienza el desplazamiento y a las 22 no hay nadie en las calles. Hay confiterías, restaurantes, pero no hay vida nocturna, salvo los fines de semana, que es viernes y sábado, no sábado y domingo como nosotros. Allá el domingo es el primer día de la semana, trabajan los bancos, las escuelas, la administración pública", contó.

"Yo tenía otra imagen de Israel, creo que por la información que llega, pero me he sentido más seguro que en mi propio país. Me duele decirlo, pero es una realidad. Ahí la inseguridad no está adentro, sino en lo que puede llegar desde afuera", analizó.