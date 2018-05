Fotos El amo del sonido del trap argentino tiene sólo 20 años

28/05/2018 -

Omar Varela, tiene apenas 20 años, y es el coautor de hits del trap como "Loca", "Hello Cotto", "Chapiadora" y "She dont giv a fo" y "Rockstar" y además fundador de Mueva Records, el sello digital que agrupa a algunos de los artistas del género que tiene más de 3 millones de suscriptores en redes sociales. Amante de la música electrónica, seguidor de Skrillex, devoto del dupstep, Varela comenzó a componer junto a su socia Mykka, y subían sus pistas a redes sociales y compartían a través de Facebook, según Télam. Con el paso del tiempo, llegaron a su casa, donde trabaja con una PC común, el programa de sonido Fruity Loops y un micrófono, cantantes de rap como Duki, Khea y la jujeña Cazzu quienes lo instaron a componer música para ellos. La bomba estalló con "Hello Cotto" de Duki y con "Loca" en la que cantaron Khea, Duki y Cazzu y a la que recientemente remixó Bad Bunny, el máximo exponente del trap en toda América Latina, y nacido en Puerto Rico. Esas canciones superan ampliamente los 12 millones de visitas en Youtube, y Varela junto a Mykka decidieron armar Mueva Records. "Yo empecé a los 12 años, a punto de cumplir 13, en mi casa con la computadora de mi hermano. Yo iba a clases de guitarra, quería ser guitarrista y cantante, y cuestión que justo mi profesor de guitarra tenía un programa de producción musical y tenía una guitarra emulada en un MIDI. Ahí me di cuenta que podía armar una banda entera a través de un programa de producción, yo lo que más soñaba era hacer mis propios temas enteros sin depender de nadie. Empecé a aprender a producir mirando tutoriales en YouTube. Después estuve haciendo música electrónica durante 4 años. Empecé haciéndolo para mí, a mí no me escuchaba nadie. Cuestión que empecé haciendo música como para rave y después hice más dubstep, cuando arrancó la era de Skrillex. En un momento vi que empezó Skrillex a producir raperos. Ahí hice un click y dije ‘vamos a hacer lo mismo, pero en español’. ¿Cómo ves la movida? Creo que es una onda y que va a seguir creciendo. Va a evolucionar, en algún momento. He visto gente de más de 30 años yendo a los conciertos y gritando los temas, y también a gente de menos de 18. Creo que es un estilo de música que está teniendo un target muy popular. Esta movida era esperada, al menos yo lo estaba buscando, como espectador. Como productor traté de generarlo.