Susana Giménez confirmó que irá a Rusia para alentar a la Selección Nacional y que a su regreso volverá a la televisión

28/05/2018 -

Mientras que Telefé ya promociona el regreso de Susana Giménez a la televisión, ella ya anunció que estará en Rusia alentando a la Selección Nacional y una vez que termine, volverá a la conducción. Según trascendió, la diva argentina debutaría el miércoles 25 o el domingo 29 de julio, en la franja de las 22.

Telefé debe definir todavía si compite con Jorge Lanata (los domingos) o va el día libre de Marcelo Tinelli (los miércoles). Sin dudas que, en el 2018, los programadores de los canales de televisión se rigen por el calendario mundialista.

Las grandes estrellas de la pantalla chica local preparan sus regresos una vez que termine el campeonato de fútbol. Aunque aún faltan tiempo, el canal de las pelotas comenzó a calentar la previa y lanzó el primer video promocional de la vuelta de "Su".

Allí se la puede ver a la diva con la música de "Queen" de fondo, "Another One Bites the Dust".

Accidente

Cada vez que está lejos de la TV y disfrutando de sus vacaciones, Susana Giménez se relaja y se muestra tal cual es. Y más ahora que está a full con las redes sociales.

En esta oportunidad, la conductora publicó un divertido video en Instagram Stories, en el que se la ve con un look deportivo descontracturado, acorde para su día de campo... un poquito accidentado: Susana casi se cae por cometer una travesura.

"Estoy bajando de a poco porque casi me mato. Me pasa por mala, por romper un hormiguero", dijo la también actriz, mientras se incorpora lentamente, tras bajar una leve loma sentada.