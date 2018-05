Ventura habló sobre More Rial

28/05/2018 -

El presidente de Aptra y periodista, Luis Ventura, se metió en la feroz interna de los Rial, y aseguró que tiene relación fluida con la hija de su examigo y compañero de trabajo.

"Me doy cuenta que ambos están viviendo momentos distintos y una palabra de más o de menos puede generar malestar", sostuvo Ventura. "Nunca perdí la comunicación con Morena", afirmó el periodista, quien además es padrino de Rocío Rial. "Morena es mi sobrina y yo soy su tío y me la banco. Voy a tratar siempre de unir y conciliar. He vivido un montón de cosas con la familia Rial, por lo que elijo que sean ellos los protagonistas de la comunicación", dijo. "Rezo para que las elecciones de ambos sean las mejores", resaltó Ventura.