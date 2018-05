"Chocota" Trejo y Francisco Cerro son de Primera

Fotos ASCENSO. Trejo y Cerro festejaron con la bandera de la Argentina que hizo alusión a Santiago del Estero.

28/05/2018 -

Oscar "Chocota" Trejo y Francisco Cerro están viviendo un momento muy especial en sus carreras deportivas. Los santiagueños que este año decidieron cambiar de aire para ir en busca de nuevos desafíos, se erigieron en grandes protagonistas y ayer obtuvieron el ascenso a la Primera División del fútbol español con Rayo Vallecano, una gran institución de los suburbios de la ciudad de Madrid.

Para cumplir con este importante objetivo, el flamante ascendido venció por 1 a 0 a Lugo, en partido correspondiente a la penúltima jornada del campeonato de Segunda.

En el estadio Teresa Rivero de la zona de Vallecas, el equipo local se aseguró el regreso a la elite luego de dos temporadas, con una conquista de Alex Moreno (Pt. 40m.)

Trejo, ex Boca Juniors, fue titular y asistió en el gol del elenco madrileño, que pasó a comandar la tabla con 76 puntos.

Armenteros, ex Banfield e Independiente, ingresó a los 19 minutos de la segunda mitad. Mientras que Alejandro Domínguez (ex River) y Francisco Cerro (ex Racing) completan la plantilla del Rayo.

Obviamente que para los jugadores santiagueños, esta conquista representa mucho, sobre todo si se tiene en cuenta todo el proceso en el que ambos futbolistas hicieron un trabajo intenso y siempre con la expectativa de volver a colocar a Rayo Vallecano en la máxima categoría del fútbol español.

Otros resultados

Huesca, el otro equipo que ya había ascendido de antemano a Primera, perdió como local ante Gimnastic Tarragona por 1-0. El único gol fue obra del nigeriano Ikechukwu Uche, integrante del seleccionado de su país que será rival de la Argentina en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Además, Osasuna, con la entrada de Joaquín Arzura (ex River y Tigre), le ganó por 1-0 a Lorca, que tuvo en sus filas al zaguero Federico Vega (ex River).

Zaragoza, con el guardavallas Cristian Alvarez (ex Rosario Central y San Lorenzo), le ganó por 3-2 a Valladolid.

Mientras que Barcelona B retrocedió hoy a la Segunda B, al empatar sin goles con Albacete.

Además, Cádiz, con el defensor Marcos López, empató 1 a 1 con Tenerife, que tuvo en sus filas al ex zaguero de Racing y Belgrano de Córdoba, Lucas Aveldaño.