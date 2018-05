Fotos Lo último en implantes de retina: nuevos avances a nivel mundial

28/05/2018 -

Un equipo de científicos suecos e israelíes ha dado a conocer el implante de retina más delgado del mundo , elaborado a partir de capas de oro y la tinta de tatuaje orgánica. El dispositivo es inalámbrico, sin silicona y 500 veces más delgado que los implantes de retina existente, según reportaron los investigadores el pasado 2 de mayo en la revista "Advanced Materials". Si el implante funciona tan bien en los seres humanos, ya que tiene éxito en modelos animales, se podría restaurar algún día la percepción de la luz a millones de personas con enfermedades oculares degenerativas como la retinitis pigmentosa o degeneración macular. El dispositivo también es una promesa para el tratamiento de lesiones traumáticas. Esta plataforma es el último esfuerzo para crear una solución inalámbrica para fotorreceptores defectuosos. A principios de este año, los investigadores chinos modelaron fotorreceptores artificiales a partir de una red de minicables con puntas doradas y utilizan sus prótesis para restaurar la respuesta a la luz en un modelo de ratón con ceguera degenerativa. En lugar de ir intercambiando fotorreceptores defectuosos por los artificiales, el nuevo dispositivo no pasa por los fotorreceptores y actúa directamente sobre las células ganglionares de la retina. El equipo construyó el dispositivo sobre la pintura de 2 capas de pigmento orgánico en una capa base de oro. Se sumergió este "sándwich superconductor" en una solución de agua salada para imitar el entorno ocular. Tras la exposición a la luz, el dispositivo se carga y genera un campo eléctrico que estimula las neuronas cercanas. Los investigadores probaron el sistema en las neuronas cultivadas y en las retinas de los embriones de pollo que aún no se habían desarrollado. En ambos casos, el dispositivo genera electricidad suficiente para poder rodear las neuronas de la retina. "Ese fue el mayor logro," señalo Eric Glowacki, el investigador principal en la Universidad de Linköping, en Suecia. "El dispositivo es el primer sistema optoelectrónico independiente, no de silicona, capaz de generar tal poder", dice. A diferencia de algunos implantes disponibles en el mercado, el nuevo dispositivo logra esta hazaña sin la ayuda de una batería externa u otro hardware. Y el uso de material orgánico puede reducir el riesgo de rechazo causados por implantes a base de silicona. El equipo está ahora probando el dispositivo en conejos vivos para ver si se puede conferir una respuesta a la luz roja, que los animales normalmente no pueden detectar. Con estos avances, se abren nuevas perspectivas a los tratamientos oftalmológicos y son la muestra que día a día se está en la investigación y el experimento de nuevas posibilidades para afrontar los distintos diagnósticos médicos. Argentina y Santiago tienen cifradas esperanzas que estos avances lleguen pronto a nuestros pacientes.