Bautizaron a su bebé con el nombre de "Netflix"

Hace días se supo a través de Twitter y Facebook que un niño nacido el pasado 13 de mayo en el municipio colombiano de la Vigía del Fuerte, Antioquia, fue registrado con el nombre Netflix.

Éste no es un hecho aislado, ya que Colombia forma parte de esos países en donde las familias registran a sus hijos con nombres poco comunes Google, Apple o Samsung, por lo que se debaten iniciativas de ley para controlar esta tendencia.

Como no podía ser de otra manera, el caso se viralizó tanto a través de Twitter como de Facebook donde usuarios no pararon de hacer chistes al respecto.

