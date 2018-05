Brutal golpiza de un policía a un joven indigna las redes

Hoy 19:15 -

"Estaba durmiendo en la playa y me despertó esto. No puedo creerlo". De esa manera describió una joven la escena que atestiguó y grabó en Nueva Jersey.

El video muestra el momento en que dos policías aprisionan a una joven y la retienen contra la arena, mientras uno de ellos le propia varios golpes en la cabeza y la cara.

Además, se escuchan gritos que le advierten que "deje de resistirse".

La detenida es Emily Weinman, quien más tarde republicó el video en su perfil de Facebook.

Según su relato, estaba con su pareja, su hija de 18 meses y un amigo cuando se les acercaron los policías.

Tenían alcohol entre sus pertenencias pero las botellas estaban cerradas y los efectivos decidieron hacerles un control, que resultó negativo.

"¿No tienen algo mejor qué hacer como policías?", contó la joven que les recriminó a los agentes.

Entonces uno de ellos le dijo: "Te iba a dejar ir, pero ahora no". Luego le pidió su nombre y la joven se negó a dárselo, por lo que se desató la escena violenta, con el llanto del nene incluido.

Si bien Emily admitió su equivocación al no haber revelado su identidad, consideró que la fuerza usada fue desproporcionada y que perdió la confianza en la aplicación de la ley.

Desde la Policía de Wildwood difundieron un comunicado para informar que hay una investigación en curso y que Weinman, una joven de 20 años originaria de Filadelfia, enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión a un oficial y resistencia al arresto.

