FÚNEBRES | 29 de Mayo de 2018

29/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

Estella Maris Augier

Edmundo del Valle Vivas

Ivar Adrian Andrada

Juan Cristóbal Coria

Ramona Ysolina Abregú de Olivera

Juan Carlos Paz

Rogelia del Valle Díaz (La Banda)

José Alejandro Rosales

Celsa Virginia Ardiles

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABREGÚ DE OLIVERA, RAMONA YSOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su esposo Julio César, su hijo Luciano y Roxana, su hijo pol. Ariel, sus nietos Santiago, Bautista e Ignacio participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) SERV. SOC. AMPARO S.R.L EMPREA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANDRADA, IVAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Sus padres Adriana y Hugo, sus hermano Mauro, Melaní, Geanina y Mariel, sus hijos Valentín, Lorenzo y Daniela participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumado ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANDRADA, IVAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Un dolor sin consuelo hijo querido para tu abuela Alba, tíos Dany Rodriguez, Ale, y Sonia, primos Blenda, Alejo, Mika, Jorge, Salvador, David, Maxi y Guada, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA, IVAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. María Inés Ríos Soriano, Jaqueline Digión, Viviana Benac, María Chara, Viviana Brito, Silvina Cappella, Teresita Garzón y Myriam Maza del área Sueldos de la DGIPSE participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de gran dolor al ex compañero de tareas Antonio y flia.

ANDRADA, IVAR ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Dra. María Angélica Maza y flia. acompañan con pesar a Antonio y flia. en tan dificil momento y elevan oraciones rogando consuelo y resignación para sus familiares.

ANDRADA, IVAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Ex compañeros de su abuela Antonia de la D. G. de Informática, participan con dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria y resignación para sus familiares.

ARDILES, CELSA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Luján a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

AUGIER, ESTELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Su hija Andrea Augier, sus nietos Javier, Cristian, Celeste y Emanuel, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Compañeros de su hermano: CPN. Aldo F. Basbús, CPN. Andrea Urquiza, CPN. Daniel Peralta y personal de contaduría Gral. de la Provincia participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando al Altísimo una pronta y cristiana resignación y que brille para el la luz que no tiene fin.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Compañeros de su hermano: CPN. Aldo. F. Basbús, Mario Olivera, Carlos Toledo, Oscar Giménez, Felipe Zabaleta, Carlos Dorado, Valo Ledesma y Alejandro Bisioli, Marcela Sánchez, Roxana Martínez participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando al Altísimo una pronta y cristiana resignación y que brille para él la luz que no tiene fin.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. La Mutual del personal de contaduría Gral. de la Provincia participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de nuestro afiliado y compañero de tareas CPN. Aldo Federico Basbús, rogando al Altísimo le conceda una pronta y cristiana resignación a toda su familia.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. CPN. Norberto José Zanni participa con dolor el fallecimiento del hermano del Cr. Aldo Basbús y ruega oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Cdor. Massuh y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano del Cdor. Aldo Basbús y ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Eric Galván, Raquel; Julieta y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Aldito en este difícil momento, seguro de que Mario descansará en paz.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Raúl Castillo y Sra. y su hija María Eugenia Castillo participan con profundo dolor su deceso y ruegan oraciones al Altísimo en su memoria

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Gustavo Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Rosa Piazza de Montoto participa el fallecimiento del ex compañero de trabajo, Dr. Mario Basbús y ruega por su eterno descanso en paz.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Coco Espíndola y Sra. acompañan en este momento de dolor a su amigo Aldo y flia., rogando pronta resignación por el fallecimiento de su hermano, elevando oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Mary Wede, Alejandro De Nicola, hijos Exequiel Gabriela y Daniela participan con dolor el fallecimiento de un gran ser humano.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Lucas Jiménez y familia; Nellly Carrizo Brugo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Noni y a sus hijas Marlene y Noralí en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Alfredo Juri, Eduardo Juri y Daniel Juri participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sylvia Luna y Eduardo Juri despiden a su entrañable amigo. Elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del señor hermano de su matriculado Contador Aldo Federico Basbús. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor hermano del Contador Aldo Federico Basbús. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor hermano del colega Aldo Federico Basbús. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Luis Alberto Rezola lamenta profundamente el fallecimiento del querido Mario.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a su madre, hermano, esposa, hijas y familiares, en este difícil momento de dolor.

BASBUS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Dr. Raúl Santucho (h) y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Dr. Abelardo Jorge Basbús y sus hijos: Dr. Martín Basbús y Sebastián Basbús participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor. Y que brille para él la luz que no tiene fin.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sra. Nelly Herrera de Basbús, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y elevan una oración por el descanso de su alma. Acompañan a su flia en tan profundo dolor.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. CPN. Luis Roberto Basbús y su esposa CPN. Josefa Storniolo de Basbús y sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermano CPN. Aldo Basbus y demás familiares en este difícil momento y elevan una oración por el descanso de su alma.

CHÁVEZ, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Lady y Nedda Moyano y Hernán Melano Moyano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

DÍAZ, ESTELA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en este difícil momento a su familia y a su hijo José "Pepe" en tan irreparable pérdida. Sus amigos Mario Yocca, Sergio Rumie, Nancy Castellanos, Mary Araujo, Fernanda Di Santo, Magui Pereyra, Marisa Videla, y Silvia Anriquez. Rogamos una oración en su memoria

DÍAZ, ESTELA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Compañeros de oficina de José Osvaldo Díaz: Luisa, Dalia, Gabriela, Carla, Mariano, Luciana, Raúl, Ramón, Maxi, pablo, Eugenia, Graciela, Rodolfo, Carina, Judith, Rolando, Walter, Aldo, Enrique, Daniel, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, DOMINGA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Para cuando nos volvamos a encontrar!! Ya estás de regreso a tu Casa Celestial. Su hija Isabel (Negra), sus nietas Verónica, Ángela, Emma y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. La comunidad educativa del colegio Mutualista "Shishilo". Acompaña al Sr. Eugenio González y familia ante el fallecimiento de su Sra. madre. Se ruega oraciones en su memoria.

LOTO, EDUARDO ANTONIO Comisario Retirado (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Su hermano Cristian Ariel Loto y su esposa Marcela Susana Ledesma participan con dolor su fallecimiento.

MAZA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Nada llenará el vacío que deja tu ausencia querido amigo y compañero de la esc. 837 de Villa Zanjón: Gabriela, Sandra, Guadalupe, María, Sergio, Antonio, Ramona, Ricardo, Gabriel, Nancy, Marcela, Clelia, Paola, Alejandra, Lore, Noemí, Bety, Marina, Liz y Ramona R.

MAZA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. La comunidad educativa de la escuela Nº 837 Ing. M. Gallardo de Villa Zanjón y la Sup. de la zona 33 Dra. Sofía Ávila participan en el fallecimiento del docente Ramón. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Querido Ramón te llevaremos por siempre en nuestros corazones, recordando todos y cada uno de los momentos vividos junto a Nancy Moyano y flia; Adriana Paz y flia. acompañan a Claudia e hijos en este difícil momento.

MAZA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Personal directivo, docente, ex compañeros, personal de maestranza del Jardín Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento acompañan a nuestra querida compañera Claudia Juárez en este difícil momento.

MAZA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. La comisión directiva y cuerpo de delegados de CISADEMS participa con dolor el fallecimiento de quién fuera un destacado y comprometido Delegado Gremial. Acompaña a su señora e hijos ante irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

NAZAR, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/18|. Las amigas misericordistas del café de los lunes acompañan a la querida Anita en estos tristes momentos por el fallecimiento de su prima y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Juanjo, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del Profe Carlos y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Chiqui y Valeria Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Paola Frison y José Correa y sus hijos Pilar, Lautaro y Amparo; Cristina Marianetti e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Paola Frison, María Guzmán, Ana Alicia y Fabiana Zamudio y Jorgelina Canllo, y Florencia Chazarreta, acompañan a su hija Beatriz y familia en este doloroso momento.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. El grupo de profesoras jubiladas de Educación Física acompañan a su Sra. esposa e hijos y demás familiares en tan difícil momento por el fallecimiento del querido profesor Carlitos Páez. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar...". La comunidad educativa del CEIN nº 50 P/ Discapacitados Visuales, acompañan el momento de dolor al compañero, Prof. Carlos B. Páez y elevan una oración al Altísimo por el eterno descanso de su padre.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Dr. Héctor R. Baraldo y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. La comunidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús acompañan en este dolor a la familia del Prof. Páez y de manera particular a su esposa Beatriz gran colaboradora y benefactora de la misma y pedimos oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Loris Turk y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Florencia Chazarreta y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Beatriz, ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Miguela de Yocca con sus hijos Carcho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nico y Renato lamentan el fallecimiento del apreciado Profe. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su esposa e hijos con mucho afecto. Betty: querida amiga, te abrazo con mucho sentimiento en este triste momento, no tengo palabras, le pido a Dios te de la fortaleza necesaria para superar la ausencia de tu compañero estamos unidos en la oración, Lita.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Chicha Aliende, Yuky González, Alejandra Jiménez, participan con profundo pesar su fallecimiento pidiendo a nuestro Señor consuelo para su familia.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Zulma Suárez, Jiam C. Terzano, sus hijos y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz Carlitos.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Sus amigas Rosalía Alegre y Patricia Alegre participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Adiós querido y gran amigo, todo mi afecto a su familia. Arqto. Hugo Gramajo.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Mirta Pacheco y Javier Esteban Juárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Carlos. Ruega una oración en su memoria.

PÁEZ, CARLOS FRANCISCO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/18|. Alberto E. Paz, Marta A. Demasi, hijos y nietos participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañamos en el dolor, con el afecto de siempre a nuestra querida Beatriz y a todos sus hijos ante tan irreparable pérdida. Rogamos al Altísimo por su eterno descanso y la resignación cristiana para toda su flia.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus hijos Walter y Carla, hijos políticos y nietas participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus hijos Walter, Carla; sus hijos políticos Nora, Luis, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. al cementerio La Piedad. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hijo Walter y Carla, sus nietas Nazarena Paz , Briza, Isabela, Alma, Maia y Luli participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus sobrinos Mariela Ibarra,y Carlos, su hermana Ramona, sus nietos políticos Agustín, Naila y Santiago participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Paz en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su amiga Virginia Olivares, sus hijos Tere, Piny, Chili y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Caminante no hagas ruido porque Juan se ha dormido en los brazos del Señor. Teresa Olivares y sus hijos Lucy, Emanuel, Verónica y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino. Ruegan oraciones en su memoria..

PAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. La comisión directiva , socios y personal administrativo de la Biblioteca Popular Pedro F. Unzaga participa con profundo dolor el fallecimiento de quien integrara durante varios períodos la comisión directiva de la institución. Acompañan a su familia en estos momentos. Elevan plegarias por su eterno descanso.

ROSALES, JOSÉ ALEJANDRO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hija Lili, sus nietos Federico, Natalia, Martín y Francisco, sus hijos políticos y sus bisnietos Franchesca, Anissa y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Rogando al Altísimo una pronta y cristiana resignación y que brille para él la luz que no tiene fin.

ROSALES, JOSÉ ALEJANDRO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hija Chiqui, su hijo político Oscar y su nieto Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando una oración en su memoria.

ROSALES, JOSÉ ALEJANDRO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hijo Hernán, nieto y bisnieto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALES, JOSÉ ALEJANDRO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hija Norma Susana, su hijo político Azul, sus nieta Mariany nieto político; y Romina y sus bisnietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES, JOSÉ ALEJANDRO (Rubio) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hermana Chola e hijos Nino, Nani y Mabel y sus nietos ruegan una oración en su querida memoria.

TEYO VDA. DE AGUILAR, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/18|. La honorable comisión directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Lic. Graciela Aguilar.

TORRES, ROSA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Personal directivo, docente y maestranza de la escuela Nº 231 José Hernández, hace llegar sus condolencias a familiares y allegados. Ruegan oraciones en su memoria

VIVAS, EDMUNDO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 21/5/18|. Dios te elevó al cielo para gloria eterna. Sus hermanos Luz, Eduardo, Osvaldo, Roque y tu sobrino Octavio Ruiz Cerdan Vivas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad cementerio de La Chacarita.

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su esposa Bersabé Ibáñez de Coria, sus hijos Inés Coria, Elena Coria, Walter Coria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Sala velatoria Cocheria del Plata - Sáenz Peña casi Pedro León Gallo y serán inhumados el 29/05/18 a las 10 hs en el cementerio La Misericordia.

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hijo Walter Coria, su hija política Alejandra, y sus nietos Aylem y Manuel Coria participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Sáez Peña y P. L. Gallo (S/V) La Banda. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cement. La Misericordia.

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hijo Walter Coria, su hija política Alejandra Luna, sus nietos Aylén Coria y Manuel Coria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hija Elena Coria, su hijo político Enrique, sus nietos Karen, Exequiel, Ariana, Dana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Su hija Inés Coria, sus nietos Bárbara, Juan y Walter, su nieto político Andrés, su bisnieto Bauti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Empresa Confianza Mary Kay participa el fallecimiento del abuelo de Aylem Coria y suegro de Alejandra Luna y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

CORIA, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene la vida eterna". La comunidad educativa del Instituto Cristo Rey participa el fallecimiento del padre del compañero de trabajo, Sr. Walter Coria y eleva oraciones por una cristiana resignación.

DÍAZ, ROGELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. Sus hijos, sus nietos y hermanos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Aristóbulo del Valle Nº 1.146 y serán inhumados hoy a las 16 hs en el cementerio de Divina Misericordia. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PIVA, ARNALDO ANGEL DR. (q.e. p.d.) Falleció el 24/5/18|. Circulo Odontológico Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio. Se ruega una oración en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus sobrinos Blanca Nuno de Figueroa y Dr. Tomás Figueroa y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su falia en este momento tan difícil.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Su sobrina Marta Figueroa de Abdala, sus hijos Martita, Guegui, Carlín, Yuli, Yenny, Marcelo y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la tía Pocha y elevan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus sobrinos Manuel A. Yorbandi, Ana G. Figueroa, sus hijos Sophia, Manuel (h) y Guadalupe despiden con cariño a su tía Pocha y elevan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus sobrinos Dr. Marcelo O. Figueroa, su esposa Natalia e hijos Benjamín, Bautista y Mateo despiden con dolor a su tía Pocha y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Por tus virtudes y cualidades de una persona especial, Dios dé para tu alma el descanso eterno. Sus sobrinos Oscar Banco y Noris Salomón, sus hijos Ana Verónica, Cecilia y Diego y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina nieta Sandra Wede y Juan Pablo Suárez participan su fallecimiento.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. María F. de Wede y flia. Tía querida extrañaré tus abrazos, charla nocturna, pido a Dios te de todo el amor que vos nos diste en la tierra. Te extrañaremos.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Martín Catella Paz, Ricardo Pérez Neme, Facundo Montenegro, Gustavo Zavalía y Guillermo Catella participan con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de su querido amigo Diego. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Mariano Figueroa, Tamara Morbidoni, Blanca y Sol, elevan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Despiden con cariño a la tía Pocha y elevan oraciones en su memoria. Esperando su resurrección. Martín E. Figueroa, Carolina O' Mill, Martina, Emilia.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana Gabriela, Marcelo y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Miguel A. Figueroa, Fernanda Ducca, Jazmín e Ignacio participan con dolor la partida de su tía y elevan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Con mucho amor y cariño despedimos a la tía Pocha!! Hijos de Emilio Salomón: Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus familiares Perla Eleán de Gattás y familia, Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Antonio Eleán participan con profundo dolor el fallecimiento de doña Pocha. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Teresa Figueroa, sus hijas y respectivas flias, participan el fallecimiento de nuestra querida tía Pocha y nos unimos al dolor de sus hijas y nietos. Descansa en paz.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Dr. Juan C. Elean y flia., Miguel A. Eleán y fia. Antonio E. Eleán y flia.,Oscar A. Eleán y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Dr. Juan Carlos Eleán y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega oraciones a su querida memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Sus familiares Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Héctor y Rodi con sus respectivas flias., Soledad Banco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

SAYAG DE NAZAR, RAFAELA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Pocha tu vida fue ejemplo de fortaleza,honestidad y trabajo. Sus familiares Elías Saadi y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su apreciada flia., en estos momentos,elevan oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACOSTA, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, se agradecerá la compañía de familiares y amigos a la misa a llevarse a cabo en la Catedral Basílica hoy a las 20.30. Rogamos por el descanso eterno de Julia y por recibir el consuelo y la paz para continuar nuestros caminos con la ayuda de Dios nuestro Señor. Hoy tus hijos y seres queridos podemos transitar esta vida impulsados por tu fortaleza, en los momentos difíciles, tu espíritu de lucha y fundamentalmente tu capacidad de amar. Valores que hoy tus hijos transmiten a tus nietos como el gran legado de amor que les dejaste. Tu esposo Mario, tus hijos Fernando, Martín, Gonzalo, tus nueras Romina, Yanina, Natalia, tus nietos Ignacio, Justina y Rosario.

ELÍAS, MARIO - MANZI DE ELÍAS, MÁXIMA - ELÍAS DE SILBERMAN, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Fallecieron el 23/9/12 - 27/5/13 - 4/9/10|. En un aniversario más de su natalicio se invita a familiares y amigos a la misa que se realizará en la iglesia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

JUÁREZ, ALDO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/08|. Querido Negro. Hoy hace 10 años de tu inesperada partida hacia el reino del Señor, Siempre estarás en nuestros corazones, con el mismo amor y cariño que nos diste y que en este descanso eterno, el Señor te tenga a su lado. Su esposa Lidia, sus hijas Adriana, Lucrecia y María, su hermana Yoli, sus nietos Jimena, Agostina, Florencia, Ignacio y José invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs para rogar por la paz de su alma.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Su padre Raúl Guillermo Lorenzo, su madre Claudia Gelid y su hermana Luisina agradecen a familiares, amigos, comunidad educativa de la Obra Misericordista, compañeros de trabajo y vecinos por su acompañamiento en tan dolorosa situación. Que Dios los bendiga y la virgen con manto los proteja. Se invita a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la capilla del Colegio San José, rogando por su memoria.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Tus compañeros de la promoción 2012 de la Esc. Sec. Sor María Antonia de Paz y Figueroa, junto a tus profesores que recuerdan con mucho cariño tu calidad de persona invitan a la misa que en tu memoria se celebrará el día 29/5 en la capilla del Colegio San José a las 20.30 hs.

LORENZO, RAÚL GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/18|. Las compañeras de su tía Claudia Murad, del Dpto. de Lengua de la Esc. Sec. Sor María Antonia de Paz y Figueroa, Prof. Ángela Sanchez, Marcia Grillo y Alicia Bejarano invitan a la misa que en su memoria se oficiará el día 29/5 en la capilla del Col. San José a las 20.30 hs.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus hijos Bianca Migliorini y Eduardo Boucard; Bruno Migliorini y Claudia Cavallotti; sus nietos Romina (a), María Florencia Boucard y Francisco Lami Hernández; Agustina Boucard; Gisella e Ignacio Migliorini bisnietos Bernardita, Constantino y Felicitas María agradecen el acompañamiento recibido en este doloroso momento e invitan a la misa de los nueve días de la partida al Reino Celestial a realizarse en la iglesia Catedral Basílica, hoy a las 20.30 hs.

PAPPALARDO DE MIGLIORINI, MARÍA NUNZIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/18|. Sus hijos Bianca Migliorini y Eduardo Boucard con sus nietos y respectivas familias: Romina (a), María Florencia Boucard, Francisco Lami Hernández y Felicitas María; Agustina Boucard junto a Bernardita y Constantino invitan a la misa de los nueve días de la partida al Reino Celestial de la amada Nonita, a realizarse en la iglesia Catedral Basílica, hoy a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Hoy te lloramos tristes, apenados y angustiados¡ y nos lo permitimos así, porque así lo sentimos! Pero y aunque nos cuesta decírtelo, sabemos que mañana, muy pronto volveremos a vivir el gozo de la vida, llevando con nosotros tu recuerdo y también tu compañía..." (R. Trossero). Tu hijo José Herrera, tu hija política Mercedes Aguirre, nietos Patricia, Claudia, Cesar y Mauro Herrera, junto a sus respectivas familias te recuerdan en el primer mes de tu partida al Reino de los cielos.

CASTILLO, ANA FELISA - GÓMEZ, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Fallecierón el 20/5/18|. Como anhela la cierva estar junto al arroyo así mi alma desea Señor estar contigo. Salmo 42. Su sobrina y prima Caty junto a sus hijos: Oscar, Mario, Silvina, Héctor y Rodrigo le ruegan al Señor por su descanso eterno . Amén.

CASTILLO, ANA FELISA - GÓMEZ, ANA CAROLINA (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/5/18|. Se fueron repentinamente y creemos que por esa razón se nos hace difícil aceptar sus partidas. Que el Señor las guarde en su gloria. Sus sobrinos-primos Ramón, Manuel Luisa, Catalina, María Inés, Omar, Verónica, Juan Ovejero y demás familiares la recuerdan al cumplir 9 días de sus fallecimientos. Que brille para ellas la luz que no tiene fin.