Afiliados del Pami de Santiago recibirán durante septiembre una nueva credencial

Fotos DOCUMENTO. La nueva documentación llegará sí o sí al domicilio del afiliado, según informó el organismo nacional.

29/05/2018 -

Los afiliados al Pami, la obra social de jubilados y pensionados de todo el país, recibirán por correo a partir de junio, y hasta abril de 2019, una nueva credencial plástica con la que se buscará mejorar el servicio y el control de las prestaciones y medicamentos, según informó ayer el organismo en un comunicado.

Para el caso de los afiliados de Santiago del Estero, la entrega de la nueva credencial está prevista para septiembre próximo, ya que se realizará por tandas en cada zona del país.

La nueva credencial, de plástico y con banda magnética y código QR, reemplazará a las de papel que se entregaban hasta ahora.

El documento comenzará a enviarse a partir de junio desde la Unidad de Gestión Local de Río Cuarto a todas las localidades de esa oficina descentralizada y se irá repartiendo progresivamente en todo el país.

En Santiago

Gabriel Santillán, jefe de Pami Banda, informó que, como la entrega se va a realizar por tandas en todo el país, "los afiliados de Santiago del Estero la comenzarán a recibir en septiembre aproximadamente, si se cumplen los pasos estipulados y no se producen inconvenientes".

También aclaró que "el afiliado no tiene que hacer ningún trámite para recibirla", ya que las credenciales se enviarán automáticamente por correo al último domicilio registrado en el DNI, donde se dejará en el buzón o por debajo de la puerta y no es necesario que el afiliado esté presente en su casa para recibirla.

"Quiero recomendarles que no dejen de hacer sus cosas y se queden sentados en sus casas esperando que llegue la credencial, ya que también puede recibirla algún familiar o la persona que esté en la casa, porque tendrá validez recién cuando sea activada por el titular", advirtió Santillán.

También aclaró que puede demorarse y no se entreguen todas las credenciales en septiembre, "y en caso de no recibirla, tampoco vayan a la casa central a preguntar si les llegó la credencial, porque no llegará ahí, sólo llegarán a los domicilios".

Vigencia

Para tranquilidad de los afiliados, también explicó el funcionario que "las credenciales de papel, que son las que tienen ahora, no perderán vigencia hasta tanto no se activen las nuevas".

"Van a seguir recibiendo todos los servicios con las credenciales viejas, van a coexistir ambas, y no se asusten si van al médico y ven a otro paciente que tiene la nueva credencial, porque lo van a atender igual", amplió.

Al especular con que la entrega de las credenciales puede retrasarse, dijo que "hay que tener en cuenta que en todo el país hay unos cinco millones de afiliados".

Una vez recibida, la persona debe activarla ingresando a la página de Pami (www.pami.org.ar/creden cial) o llamando al mismo 0-800 anterior.

El organismo informó que el proceso de funcionamiento de la nueva credencial "se completará en dos etapas": la primera consiste en la entrega a los afiliados y la segunda con "la implementación de los lectores de tarjetas en farmacias y prestadores".

Pami advirtió que "la credencial de papel que actualmente posee el afiliado continúa siendo válida hasta que reciba y active la nueva credencial plástica".