"Si algún día se da, no descarto poder hacer política"

Fotos ENTREVISTA. Tinelli estuvo con el periodista Luis Novaresio.

29/05/2018 -

Marcelo Tinelli no descartó comenzar una carrera en la actividad política. "Hoy no pienso en mi ingreso a la política. Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento", dijo el conductor televisivo en una entrevista con Luis Novaresio.

"Siempre tengo una mirada para los de abajo, mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, pero la Argentina sale dándoles a los que menos tienen. No con beneficios para los que más tienen", expresó el empresario mediático, que en febrero lanzó una nueva productora, Laflia.

Sobre la situación económica, aseguró: "La economía tiene tres patas: consumo, exportaciones e inversiones, genuinas, no la timba financiera, esto que ha pasado en los últimos años". Y agregó: "Si empezás por el consumo de la gente, dándoles para que consuman más, es posible que después vengan más inversiones".

"El consumo sigue cayendo muchísimo, pero no siento que es de este gobierno. Es del anterior también. Es algo estructural. Me pone muy triste cuando todos dicen: ‘Este país es inviable’. ¿qué inviable? ¡No puede ser inviable este país! Como decía mi abuelo, el granero del mundo, con la riqueza que tiene este país...", dijo el reconocido conductor de TV Marcelo Tinelli.

Sobre el asunto, continuó: "Nos vamos a tener que arremangar todos en algún momento para ayudar que esto salga. Pero no podemos no tener sueños los argentinos".