Macri pidió apoyo de la oposición y "no dejarse conducir por las locuras que impulsa Cristina"

Fotos POSTURA. El presidente Mauricio Macri pidió responsabilidad en el debate por tarifas.

29/05/2018 -

En un fuerte mensaje a la oposición, Mauricio Macri definió como "una locura de Cristina Kirchner" al proyecto que limita las subas en las tarifas de servicios públicos y le reclamó al peronismo que no apoye la iniciativa, que mañana será tratada en el Senado.

"Les pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional", dijo el Presidente en un mensaje grabado que se emitió por televisión.

Dijo tambien saber "lo que pesa una actualización de tarifas en el bolsillo" y aseguró que "si hubiera existido otro camino" lo hubiera tomado, pero remarcó que "no hay otro camino", luego de que, durante años se "hizo creer que los subsidios a la energía son gratis, lo cual es mentira, porque los pagamos todos con más inflación y con deuda".

Consenso

Entre otros temas, el jefe de Estado pidió a los argentinos que "cada uno haga su parte" y consuma de manera más eficaz la energía. "La única manera de lograr un cambio profundo en el tema energético es que cada uno haga su parte. No se trata de sacar, sino de poner y ceder en algo para que gane el conjunto, el Estado. Todos tenemos que ceder en algo", insistió.

"Sé lo que pesa una actualización de tarifas y que no es fácil", volvió a señalar el Presidente, para ahondar: "qué más quisiera yo que los argentinos tengan todo y más fácil. Pero no hay otro camino. No vine a hacer lo que me conviene, sino a trabajar por un mejor futuro", añadió.

Futuras obras

El Presidente de la Nación aseguró que desde el Gobierno van a trabajar para que se terminen las obras que se están realizando para poder mejorar la situación energética. "Vamos a ocuparnos de que se concreten las obras que hagan falta, de manera transparente. Vamos a darle impulso a Vaca Muerta, un proyecto que ya es exitoso y los resultados están a la vista", explicó.

"He escuchado mucho sobre la importancia de reducir el déficit fiscal para no depender más del endeudamiento externo. Sin embargo, no he escuchado una sola propuesta que vaya en esa línea. Las leyes mágicas claro que suenan bien, pero qué pasa con el agujero fiscal que dejarían. ¿De dónde sale el dinero para poder taparlo?", se preguntó el mandatario nacional.

Sobre el final del mensaje, Macri reiteró que va a seguir convocando a la oposición para poder resolver los problemas pensando en el futuro. "No me voy a cansar de convocar a todos para dialogar y trabajar, no importa quién esté hoy en el gobierno. Tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos", concluyó.