Lucas Viatri recibió el alta médica y avisó que renovará su contrato

29/05/2018 -

El delantero argentino Lucas Viatri renovará su contrato con Peñarol de Montevideo tras recibir el alta médica luego de casi seis meses de inactividad por una lesión ocular que se le produjo durante la fiesta de Año Nuevo, al explotarle en la cara un artefacto de pirotecnia.

"Hace tiempo que no tengo contacto con la pelota. No quiero volverme loco, tengo que llevarla de a poco. Lo importante es que voy a empezar de cero con el resto del grupo. Le mandé un mensaje enseguida a mis compañeros cuando me dieron el alta para agradecerles lo que me bancaron en estos cinco meses", confesó el goleador en diálogo con 100% Deporte (Sport 890) del diario Ovación,

Viatri, ex jugador de Boca Juniors, Banfield, Estudiantes de la Plata, tiene contrato con la entidad uruguaya hasta mediados de año y afirmó que "estamos de acuerdo en la renovación, solo faltan arreglar algunos detalles".

"Estoy esperando que llegue mi representante, que está de viaje ahora, para cerrar todo. No creo que haya ningún problema", añadió el delantero de 31 años.