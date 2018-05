Fotos FRONTAL. Miguel "Tití" Fernández, fiel a su estilo, defendió a capa y espada a la selección argentina que nos representará en el Mundial de Rusia.

Miguel Fernández, más conocido como "Tití", es uno de los periodistas deportivos de mayor trayectoria en el país y, por su carisma, se ganó el cariño de todos. Mañana estará en Santiago del Estero (ver despiece), pero antes habló con Radio Panorama sobre la actualidad del seleccionado nacional y sus chances en Rusia 2018.

Al referirse al porqué no se da el recambio que se pide, dijo: "No podés tener una selección argentina con diez o doce hombres que no hayan participado. Y en este equipo hay siete u ocho jugadores que no llegan a diez partidos en la selección. No es lo mismo jugar amistosos que un Mundial, se necesita jugadores con experiencia", remarcó.

"Hay un montón de pibes muy jóvenes en esta selección. Ojalá la rompan porque Lanzini juega muy bien, Lo Celso juega muy bien, pero no tienen experiencia en la selección. El ‘Huevo’ Acuña no tiene experiencia en la selección, sin embargo jugó un partido contra Perú en la cancha de Boca que la rompió toda y fue la figura. Vamos a ver qué pasa, a mí me gusta la selección ésta, creo que está bien armada", agregó.

"Esperemos que todos los que están con algunos problemas físicos lleguen diez puntos. Y después que Sampaoli trate de encontrar el equipo que, supongo, en la cabeza de él la debe tener. Y si no lo tiene le faltarán una o dos piezas", completó.

Sobre el debate Higuaín-Icardi, opinó: "Icardi es muy parecido a Higuaín, que es el cuarto goleador histórico de la selección. Y no me vengan con que erró el gol en la final y el penal en la Copa América porque Maradona erró penales, Messi erró penales y también un gol en la final de Brasil".

"Con la selección somos todos muy exigentes, nos quejamos y estos jugadores, por los que estamos discutiendo, juegan en la Juventus, Manchester City, Inter. ¿Cuántas selecciones del mundo querrían tener estos jugadores por los que estamos discutiendo?", añadió.

El periodista aseguró que "en este país, todos somos técnicos", pero pidió que dejen trabajar tranquilo a Sampaoli. "Es el que conoce más a los jugadores, sabe cómo están, cuánto pueden rendir, en qué situación llegan. Yo puedo decir a mí me gusta más éste o el otro, pero tampoco es para tener una cuestión tan encarnizada", explicó.

Por último, bancó a Romero con la frase "si hubiera sido Messi, lo esperaban", en alusión a la lesión que dejó fuera del Mundial al arquero.

"Romero no está jugando en Inglaterra, pero nunca se equivocó en la selección argentina, por eso creo que tenía bien ganado el puesto", concluyó "Tití".