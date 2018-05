Fotos Llevarnos bien con los demás es sanador

29/05/2018 -

El vínculo sano con el otro es sanador. Es decir, que la forma en que nos relacionamos con los demás nos cura. Y no sólo a nosotros, sino a los demás. Dicen que no hay mejor medicina que un médico que nos trata bien. En realidad, en este caso, el medicamento hará más efecto por la relación que tenemos con el profesional. Todos podemos convertirnos en agentes sanadores, si aprendemos a relacionarnos bien con los demás. Los grandes problemas que tenemos hoy se deben a que no sabemos relacionarnos con el otro. Mucha gente es agresiva. La agresión es una emoción secundaria que, en general, esconde angustia y dolor. Cuando una persona tiene angustia y dolor, y no sabe cómo expresarlos, se enoja y en algunas situaciones se vuelve violenta. Cuando uno está enojado, emociones como la angustia o la queja son secundarias. El que se queja, en el fondo, tiene miedo. Si no conectamos con los demás, tapamos lo que sentimos con otras actitudes y podemos terminar enfermándonos, y enfermando al otro. ¿Cómo armar una relación para sanar al otro? Para sanar a los demás, ya sea que se trate de nuestra pareja, de nuestros hijos o de nuestros amigos, lo primero que necesitamos es tener un interés sincero por el otro. Cuando una persona ve que nos interesamos por ella (no porque queremos algo de ella, sino porque de verdad la estimamos y nos interesamos en ella), empieza a sanar. Siempre debemos permitir que la gente exprese su dolor y lo suelte por completo. Muchas veces cuando alguien nos cuenta un problema, decimos: "No es nada, ya se va a resolver, no te preocupes". De esa manera le cortamos la angustia (porque en el fondo nos genera angustia a nosotros). Pero el ser humano necesita expresar su angustia. Una persona se cura cuando puede expresar lo que siente y nosotros deberíamos escuchar receptivamente, sin minimizar lo que nos cuenta. Y si alguien nos agrede, en lugar de responder con agresión, deberíamos pensar: "Esta persona me está agrediendo porque tiene angustia; o esta persona se está quejando porque tiene miedo". Es decir, ser empáticos y pensar qué hay detrás de esa emoción que está expresando, dándonos cuenta de que le está sucediendo algo más profundo y no tiene que ver con nosotros. Otra manera de sanar a la gente es hablar de cosas que nos hacen bien. Es decir, cosas divertidas para los dos, no para uno solo. El otro se sana, cuando yo comparto algo que nos hace bien a ambos. Si yo le digo a mi pareja: "Fui a pescar y lo pasé genial", no estoy compartiendo con ella. Compartir es "partir con el otro". Es decir: "Fui a pescar a la laguna. Tenés que ir vos también un día porque te gusta pescar". Así comparto la alegría, la parto con el otro. Busquemos cosas que podamos compartir y nos hagan bien a todos. Así, partimos la alegría. Hoy vivimos en una sociedad individualista, donde no buscamos compartir. Mucha gente se enferma porque, en realidad, nos enfermamos entre nosotros. Pero todos podemos ser agentes de enfermedad o agentes de salud. ¡Tu persona puede curar a quien tenés al lado! .