Se viene el quinto capítulo en las Instituciones

29/05/2018 -

CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del Parque Municipal de Frías se jugará la 5ª fecha del certamen que cuenta con la coordinación de la Liga de las Instituciones de esa ciudad. Este campeonato recibe la denominación del Pro Mundial Rusia 2018 y es uno de los principales certámenes amateur que tiene esta parte de la provincia.

El inicio está previsto para las 20 con los choques entre Aoma vs. Obras; Tránsito vs. Policía; Polideportivo vs. Bancarios; Loma Negra vs. Técnica; Comercio vs. La Bio. Tendrá fecha de descanso Panaderos.

Las posiciones son las que se detallan a continuación: Comercio, Panaderos y Polideportivo 9; La Bio y Bancarios 7; Técnica 6; Tránsito 5; Policía y Loma Negra 3; Aoma y Obras no sumaron unidades.