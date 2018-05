Jorge Bordese se quedó con el triunfo en Beltrán

Fotos ÉXITO La carrera tuvo una amplia convocatoria de los pilotos de las diferentes categorías en la ciudad de Beltrán

Jorge Bordese ganó en la tercera fecha del Cross Rural en Beltrán en Elite, por la Copa Facimo de Mountain Bike. Lo escoltaron José Charro Caballeros y Martín de San Segundo.

En Damas Elite la victoria fue para Magui Crespi, seguinda por Karen Pereyra y Valeria Migueles. En Máster B Plus ganó Eduardo Montenegro. En Máster A Plus triunfó Lucas Deffis. En Damas Máster B la vencedora fue Silvia Gorosito, seguida por Daniela Fili y Valeria Cáceres. En Máster C venció Víctor Deffis. Fueron sus escoltadas José Moreno y Juan Lencinas.