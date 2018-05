Marco Trungelliti: "Siempre es un placer sentir el apoyo de todos"

Fotos GANADOR. Marco Trungelliti acaba de vencer al australiano Tomic en Roland Garros y detrás de ello llegaron las notas para conocer su historia.

El santiagueño Marco Trungelliti está viviendo una historia que bien podría definirse de película. No es para menos. Después de recibir la noticia de que podía finalmente jugar en Roland Garros cuando ya había sido eliminado por el polaco Hubert Hurkacz en la etapa de clasificación, tuvo que hacer un viaje en auto entre Barcelona y París para poder cumplir con su compromiso.

Ayer le ganó al australiano Bernard Tomic por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4, en un partido que duró dos horas y 54 minutos y se clasificó a la segunda ronda de uno de los torneos con rica y extensa historia en el tenis mundial.

"Estoy muy agradecido por el acompañamiento de todos. Si bien no tengo redes sociales, siempre es un placer sentir el apoyo de todos. En estos momentos estoy tratando de bajar un cambio de lo que fue este día (por ayer). Si bien ayer (por el domingo) fue largo hoy fue bastante más largo, así que a descansar y estar listo para el miércoles", expresó Marco cuando fue consultado por EL LIBERAL sobre todo lo que está viviendo en el Abierto parisino.

Fueron muchos los medios de prensa nacionales e internacinales que se hicieron eco de su historia en Roland Garros y de lo que significó asumir un compromiso que tal vez ya no estaba en sus planes.

"Nunca había estado en una sala de prensa tan grande ni con tantos periodistas, y yo no tengo redes sociales...", reconoció el santiagueño, que durmió cuatro horas antes del encuentro con Tomic.

"Pero para correr, las piernas a veces no necesitan dormir", bromeó.

"Traté de tomarlo como un partido normal y por suerte salió bien. Todos los vuelos estaban cancelados y no había tren... Esto no suele pasar, no todos los días se juega una segunda ronda de un Grand Slam. Venía un poco cansado, así que intenté que todo fuera normal...", prolongó su comentario.

La odisea feliz

El viaje en auto junto con su mamá Susi, su abuela Lela de 90 años y su hermano menor André para unir Barcelona con París y llegar a tiempo al partido con Tomic, tampoco será fácil de olvidar para el santiagueño.

"Hay problemas con los trenes y hay una huelga de controladores en Marsella, por lo que era más seguro venir en auto. No es una locura hacer 1.000 kilómetros, sobre todo porque es todo por autopista. No es ninguna proeza, es algo normal", añadió Marco que compartió el manejo del vehículo con su hermano.

A primera hora, Trungelliti firmó la famosa planilla de los Lucky Loser en el club y salió a la cancha.

"Vinimos hoy (por ayer) a la mañana temprano. No dormí mucho, pero estoy acostumbrado a dormir poco. Si me quejaba por eso, ya era demasiado", reconoció.

Y sobre su desempeño ante Tomic, planteó: "Jugué bastante bien. Hace dos o tres días que no jugaba. Este deporte a veces te tiene tan a full, tenés que estar tratando de mejorar y estás tan con la soga al cuello que a veces te hace bien (no jugar por unos días)"’.

Sobre cómo fueron esas horas entre que quedó eliminado en la clasificación y que emprendió el regreso a París, comentó: "Al tenista en general le duele bastante quedarse en el torneo una vez que pierde. Me volví, comí un asado como corresponde y me tomé un cafecito".