Cappa: "Es preocupante que no tenga un estilo de juego"

29/05/2018 -

El director técnico Ángel Cappa, consideró ayer "preocupante que la selección no tenga todavía un estilo de juego", y que "la Argentina no debió jugar -en marzo último- ante España, que lo bailó". Cappa opinó que "lo más preocupante es que no se sabe el equipo de la Argentina, ni su estilo de cara al mundial", en declaraciones a radio Mitre.





El entrenador analizó que "la bajas no tendrían que modificar la idea del técnico".





EL DT consideró que "un paseo como el 6 a 1 en contra ante España te llena de dudas. Fue un partido que la Argentina no debió haber jugado". Cappa, conocedor del fútbol español, analizó el reciente triunfo del Real Madrid: "para el técnico Zinedine Zidane es muy difícil equivocarse teniendo los titulares y los suplentes que tiene el plantel de ese equipo".