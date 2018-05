El club 25 de Mayo festejó sus 55 años con una fiesta deportiva y popular

29/05/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El club 25 de Mayo festejó con una gran jornada sus 55 años con los miembros de la actual comisión directiva, ex dirigentes, ex jugadores que pasaron por la institución, socios y los vecinos del barrio que en el final compartieron una gigantesca torta.

Las actividades tuvieron lugar en las instalaciones del club el pasado viernes. Durante la jornada participaron de un torneo cuadrangular el club anfitrión, Los Dorados, Belgrano y La Costanera en las categorías sub 15 y sub 17.

Con motivo de este aniversario, el Gobierno de la provincia realizó la entrega de indumentaria y elementos deportivos al clubes 25 de Mayo, Los Dorados y Los Cara Sucias. La entrega, en representación del gobernador Dr. Gerardo Zamora, estuvo a cargo del subsecretario de Deportes, Carlos Dapello y del concejal Jorge Leal.

Los festejos se iniciaron en horas tempranas con la salva de bombas, luego se desarrolló un acto con el izamiento de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino, minuto de silencio en memoria de dirigentes, jugadores e hinchas fallecidos.

Cerca del mediodía tuvo lugar una clase de zumba a cargo de Yanina Mansilla. Posteriormente se llevó a cabo un encuentro de ex jugadores con la presencia de los campeones del año 2008, que permitió que 25 de Mayo sea el primer representante del Torneo Federal C en el año 2009. Por la tarde se desarrolló la movida artística con la actuación de conjuntos folclóricos y tropicales del medio, que animaron la fiesta de la que participó el pueblo "tripero".