29/05/2018 -

El actor Mike Amigorena tiene acostumbrados a sus seguidores a sus provocativas confesiones. Pero esta vez, sus comentarios están relacionados con la televisión actual, y no dejan de llamar la atención. En el marco de un análisis sobre el crecimiento del mercado de plataformas streaming, como Netflix, Amigorena confesó, en diálogo con el programa radial "Modo Sábado": "El medio nos tiene acostumbrados a novelas pedorrongas. Pedorrongas me refiero a las novelas que nos tiene acostumbrado el medio. Yo no menosprecio a ninguna fuente de trabajo porque si me llegan a llamar de estas novelas, voy. Simplemente me gustaría que hagan productos que tengan rating y que la gente elija verlo".

Y agregó: "El medio artístico en la actualidad es más online, la televisión de aire queda medio viejona porque directamente vas a Netflix, On Demand. Y está bueno porque eso va a obligar a la tele a reinventarse. La televisión va a tener que tomar una determinación, si sigue con latas y panelistas o si produce buenas ficciones, con más contenido".

Actualmente Mike no está trabajando en ninguna ficción televisiva. Al respecto, admitió: "Me gusta trabajar medidamente. Me gusta trabajar para después no trabajar y me gusta no trabajar para después tener que trabajar. Te puede dar vértigo, pero no miedo".