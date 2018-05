Florencia Paz, la hija del "Mansero" Onofre "Negro" Paz, nominada por doble partida

29/05/2018 -

"Despertar" es el disco que puede llevar a Florencia Paz directamente a convertirse en la favorita de los Gardel.

La hija del "Mansero" Onofre "Negro" Paz está nominada en dos rubros: Mejor Álbum Artista Femenina de Folclore y Mejor Álbum Nuevo Artista de Folclore. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de cómo vive este logro en su carrera.

"Me siento muy agradecida por estas nominaciones. ‘Despertar’ es mi segundo disco recién y que te den la oportunidad de estar en dos ternas para mí es una inmensa alegría", dijo.

"Más allá de lo que suceda mañana (por hoy), es un gran mimo al corazón. Y estoy agradecida, desde ya, poder ser parte de la gala y de que tantos artistas hayan visto mi nombre", indicó a EL LIBERAL.

Florencia, quien adelantó que en julio estará en Santiago acompañando a Los Manseros en el concierto que brindarán en el teatro 25 de Mayo, destacó que su propósito como cantante "es ser siempre fiel a lo que siento musicalmente, tratar de crecer siempre, de innovar, estar atenta a todo lo nuevo y todo lo más lindo y de mejor calidad que se le puede ofrecer a la gente. Siempre voy en busca de eso. Busco siempre formarme como artista para cada vez poder lo mejor de mí".

Precisó también que su objetivo es "seguir cantando, disfrutar de cada momento y poder llevar la chacarera y la música folclórica por todos los rinconcitos del país que se pueda y también llevarla hacia otros países. Son mis sueños que de a poquito se van cumpliendo".

Orgullosa de venir de una familia de músicos, Florencia remarcó que su padre Onofre "está contento. Todo esto es parte gracias a él que siempre me ayudó mucho y, sobre todo, me dejó volar, me dejó hacer lo que yo sentía y nunca me encasilló en nada. Esto hace que yo pueda ser feliz y pueda mostrar lo que yo quiero en cuanto a repertorio. Musicalmente, siempre me aconsejó para mi felicidad. Eso se lo agradezco".