Marcelo Tinelli: "Argentina no puede ser inviable con las riquezas que tiene"

Fotos

Videos Marcelo Tinelli, junto a Luis Novaresio.

Hoy 08:56 -

En pleno proceso de preparación para una nueva temporada del Bailando, Marcelo Tinelli ofreció una larga entrevista, en la cual habló de distintos temas, sobre todo, política y actualidad del país.

En primer lugar, se encargó de aclarar que no descarta ingresar en la política, pero que hoy no piensa en eso. "Si algún día se da, no lo descarto. Hoy no lo tengo pensado, no es el momento", dijo el presidente de San Lorenzo, que remarcó que su eje de trabajo es ayudar a los que menos tienen.

"Mi mirada es para abajo, una Argentina sale dándole a los que menos tienen, no beneficios para los que más tienen. Tenemos que arrancar de abajo", detalló y consideró como "las tres patas de la economía" al consumo, exportaciones e inversiones genuinas.

Te recomendamos: Tinelli se reunió con su equipo para diagramar el "Bailando 2018"

Luego, dijo que lo entristece mucho cuando escucha decir que el país es inviable. "No puede ser inviable con la riqueza que tiene. Nos vamos a tener que arremangar para ayudar a que esto salga, pero no lo veo inviable. No podemos no tener sueños los argentinos, tenemos que creer".

Respecto a la pobreza, el conductor expresó: "Qué loco que se mida en número. La pobreza es un montón de cosas. Es estructural muchas veces, son las condiciones en las que esa gente se tiene que mover. Para mí es pobre alguien que tiene que esperar cinco horas para ir a un hospital. Eso no tiene índice, no hay medición".

Tinelli también dedicó un segmento de la charla para decir que está en contra de la consigna "La patria está en peligro", llevada a cabo por actores. "Entiendo el reclamo, cualquiera puede reclamar. Estoy a favor de la libertad de expresión, pero no lo siento así".

Por último habló de Cristina y dijo que nunca sería despectivo con ella, al tiempo que no descartó hacer humor político este año.