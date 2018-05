Moyano ratificó el pedido de suba de 27% para Camioneros

Fotos "No se descarta nada, ni un paro ni un abrazo", dijo Moyano.

Hoy 15:16 -

BUENOS AIRES.- Enfrentado con el Gobierno, Hugo Moyano amenazó un paro de Camioneros si no consiguen una suba de 27% en las negociaciones paritarias.



El jefe del gremio dijo que las compañías de transporte pueden llegar a pagar esa suma pero que el Ejecutivo no los deja negociar por encima de la pauta del 15%.



"Aducen que el Gobierno no los deja, que no les permite. Que elijan: los gobiernos pasan, los trabajadores quedan", afirmó.

En la previa, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, advirtió que si los empresarios no accedían a su pedido lanzarían un paro similar al de los choferes brasileños, con bloqueos de rutas, lo que generó fuertes complicaciones por el desabastecimiento.



"El Congreso de Camioneros me dio las facultades para tomar las determinaciones que sean necesarias, en caso de que no haya respuesta con respecto al pedido concreto de aumento salarial que comunicamos al sector empresario", advirtió Moyano.

"Primero vamos a discutir: no creo que los empresarios se nieguen. Puede haber mermado el trabajo, pero están en condiciones de pagar la cifra que hemos reclamado", afirmó.

En este contexto, les metió presión a los empresarios. "Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que les exigen", dijo.